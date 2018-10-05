Şiddetli yağış sonrası karayolu ulaşıma kapandı
Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle Artvin-Şavşat karayolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, karayolunun 35. kilometresinde Bağlıca-Pınarlı mevkisi heyelan nedeniyle trafiğe kapandı.
Dağlardan kopan kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu karayolunda karşılıklı olarak trafik durdu.
Karayolları ve İl Özel İdaresi iş makineleri yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Heyelanda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.
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