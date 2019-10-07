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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Şiddetli yağış sonrası beldedeki tüm yollar kapandı! Belediye Başkanı: '52 yaşındayım böyle yağmur görmedim'
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İHA
07.10.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Şiddetli yağış sonrası beldedeki tüm yollar kapandı! Belediye Başkanı: '52 yaşındayım böyle yağmur görmedim'

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Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'nde dün etkili olan şiddetli yağış sonrasında sel ve heyelanlar yaşanırken, menfezler tıkandı ve yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması nedeniyle ise Mevlüt Aytemiz isimli vatandaşın evini toprak bastı. Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, "Ben 52 yaşındayım. Ömrümde böyle bir yağmur görmedim. Bütün menfezlerimiz ve yollarımız şu an kapalı" dedi.

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  • Şiddetli yağış sonrası beldedeki tüm yollar kapandı
  • Şiddetli yağış sonrası beldedeki tüm yollar kapandı
  • Şiddetli yağış sonrası beldedeki tüm yollar kapandı
  • Şiddetli yağış sonrası beldedeki tüm yollar kapandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beldeye bağlı Ada mahallesinde bulunan Mevlüt Aytemiz’e ait evi su bastığı ve evde ciddi hasar meydana geldi. Hayatı boyunca Tunca Beldesi’nde ilk kez bu kadar şiddetli bir yağmur gördüğünü dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz “Dün akşam saatlerinde yağış başladı. Ben 52 yaşındayım. Ömrümde böyle bir yağmur görmedim. Bütün menfezlerimiz ve yollarımız şu an kapalı. Akşam saat 20.00’dan itibaren 3 makinesi ile sahadayız. Gece boyunca tüm ekiplerimizle arazideydik. Vatandaşın acil sıkıntılarını ve yolları açmak için son derece mücadele verdik. 2-3 evle ilgili epey bir endişemiz vardı ama şu an kalmadı. Elhamdülillah her hangi bir can kaybı olmadı” ifadelerini kullandı.

Son anda kurtuldular

Kendisinin evde olmadığı sırada toprak kayması olduğunu ve eşi ile oğlunun son anda evden kendini dışarıya atarak kurtulduğunu dile getiren Mevlüt Aytemiz, “Su geldi, toprak geldi, her şey geldi. Ben kendim evde değildim, hanımım ve çocuğum selden kıl payı kurtuldular. Komşular kaçın diye haber verdi ve evden hemen kaçtılar. Aniden bindirdi. Evde oturulmaz hale geldi. Sağ olsun belediye başkanımız geldi bize yardımcı oldu. gerekenin yapılacağını söyledi. Biz de bekliyoruz” dedi.

Toprağın bir anda dere gibi geldiğini ve evi son anda terk ettiklerini dile getiren Emine Aytemiz ise “Su eve doğru gelmesin diye suyun giderini biraz açtım. Oğlumla menfez tıkanmış mı diye baktım. Yarım metre kadar boşluk vardı menfezde. 5 dakika oldu olmadı afet bir anda geldi. Komşular bağırdı 'evden çıkın' diye. Bizde kendimizi öteki taraftan dışarıya zar zor atabildik. Gece evden çıktık, can korkusundan kalamadık. Çok fazla şiddetli yağmur yağdı, dere gibi. Hiç böyle bir yağmur görmemiştim bu yaşıma kadar” şeklinde konuştu.

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