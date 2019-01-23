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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BALIKESİR (İHA)
23.01.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Şiddetli yağış Ayvalık’ı göle çevirdi

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, birçok işyerini sular altında bıraktı.

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  • Şiddetli yağış Ayvalık’ta cadde ve sokakları göle çevirdi
  • Şiddetli yağış Ayvalık’ta cadde ve sokakları göle çevirdi
  • Şiddetli yağış Ayvalık’ta cadde ve sokakları göle çevirdi
  • Şiddetli yağış Ayvalık’ta cadde ve sokakları göle çevirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçe merkezinde bir cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık’ta, yarım saat süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış hayatı felç etti. Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Garaj’da bir çok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp’in girişimleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ’nin Edremit Körfezi ilçelerindeki şubelerinden ilçeye getirilen su tahliye pompaları sayesinde su basan ev ve işyerlerinin tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ayvalık’ta şiddetli yağıştan Sanayii Sitesi’nde de birçok işyerinin olumsuz etkilendiği bildirilirken, ilçede BASKİ ekiplerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi, İtfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı teyakkuza geçti.

Meteorolojiye göre Ayvalık’ta sağanak yağışların bir süre daha etkili olacağı kaydedilirken, ilçede bazı kırsal mahalellerin yanı sıra Çanakkkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki ekili alanların sular altında kaldığı belirtildi.

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