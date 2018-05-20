Şiddetli yağış Ankara'yı vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, beklenen yağış geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Özellik Kızılay’da yollarda ve kaldırımlarda büyük su birikintileri oluştu. Başkent’in en işlek caddesi Atatürk Bulvarı’ndaki TBMM yanında bulunan alt geçit ise su ile doldu.

Çok sayıda araç ve otobüs su birikintisinde mahsur kaldı. Vatandaşların suya gömülen araçların üzerine çıkarak yardım bekledi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşları, omuzlarına alarak kurtardı.

Alt geçitteki araçların birinde 9 aylık bebeğiyle mahsur kalan kadın da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne ve bebeği, ticari taksiye bindirilerek hastaneye gönderildi.

Bu arada sel suları Mamak ilçesi Çaglayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesindeki bazı sitelerin park alanlarını bastı; araçlar su altında kaldı.

Kentte çok sayıda ev ve işyerinde de su baskınları yaşandığı belirtildi.







SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN DOLU YAĞDI

Ankara'da sağanak yağışın ardından gelen dolu yağışı, Başkent sokaklarını beyaza bürüdü. Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.







Gölbaşı'nda yağan dolu sokakları beyaza bürürken, görüntüler kış günlerini aratmadı.

METEOROLOJİ ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

"Son radar bilgilerine ve yapılan değerlendirmelere göre, önümüzdeki iki saatlik periyotta (15.30-17.30 TSİ) Ankara il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Ayrıntılar geliyor...