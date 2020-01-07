Şiddetli rüzgarla kamyonetin kasası koptu ağaç otomobillerin üzerine devrildi

AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ



İkinci olay ise Bakırköy’de meydana geldi. Yeşilköy Mahallesi’nde bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, benzinli testereyle devrilen ağacı keserek otomobillerin üzerinden aldı. Devrilen ağaç nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.