"Şiddetli karşılık verilecek"
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ceylanpınar’da meydana gelen roketli saldırıyla ilgili “Silahlı Kuvvetlerimiz saldırıya anında karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir. Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.
Türkiye-Özbekistan İş Forumu’na katılan Oktay Türkiye ekonomisinin, ABD-Çin gerilimleri, Brexit ve İran’a uygulanan yaptırımlara rağmen dış ticaretini güçlendirdiğini vurguladı. Oktay, “2019’un ilk 5 ayında Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 76,6 milyar dolara ulaşmıştır. Tüm bunların sonucu olarak uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven güçlenerek artmaya devam etmektedir. Sağlıklı ticari ilişkilerin, krizleri önleyici etkisi olduğuna inanıyor, uluslararası barışa ve refaha hizmet edecek güçlü ikili ilişkileri kurmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.
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