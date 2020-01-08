Şiddetli fırtına pistten çıkardı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah (Şarika) kentinden gelen Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün sabah saat 09.05 sıralarında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkarak toprak alanda durdu. Uçaktan tahliye edilen yolcular terminale alındı. Yolcular daha sonra havalimanından ayrıldı. Uçağın kurtarılması çalışmaları kapsamında Sabiha Gökçen’de uçuşlar bugün saat 06.00’ya kadar ertelendi. Türk Hava Yolları (THY) da Sabiha Gökçen iniş ve kalkışlı uçuşların ikinci bir bildirime kadar durdurulduğunu açıkladı. Uçuşu olan yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bir otobüsle dün 15.30 sıralarından itibaren İstanbul Havalimanı’na getirildi.

CAN KAYBI YOK

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir” denildi. Pegasus Havayolları olayla ilgili inceleme başlattıklarını belirterek gelişmelerin paylaşılacağını duyurdu. Sabiha Gökçen’nden yapılamayan seferlerle ilgili THY Basın Müşavirliği’nden de açıklama yapıldı. Açıklamada “Yaşanan olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı birçok seferini iptal etmek zorunda kalan Türk Hava Yolları, İstanbul’a gelmek üzere Anadolu’daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı’na 6 ek sefer planladı” denildi. İstanbul’a planlanan 6 ek seferin dışında, THY akşam saatlerinde, İstanbul Havalimanı’ndan kalkışlı 20 ek sefer daha koyarak yolcuların mağduriyetini gidermeye çalıştı.

‘SLİDE’LI TAHLİYE

Uçakta bulunan 164 yolcu, ‘slide’ olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Yolculardan Fabian Taylor, uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na sert bir iniş yaptığını söyledi. Taylor, “O anda çok panik olduk. Ailemle birlikteydik. Kolombiyalıyız. Bebeğim ve çocuğum çok panikledi. Paris üzerinden Kolombiya’ya gideceğiz. Çok korktuk” dedi.