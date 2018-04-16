Şiddetin fotoğrafını yeniden çekiyoruz

Kaya, şunları söyledi:

YENİ VERİ GEREK

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla New York’ta 20 ülkenin ilgili bakanlarıyla görüşmem oldu. Hem sağlıklı istatistik oluşturmak, hem de nedenleri sağlıklı analiz etmek için neler yapılabileceği ile ilgili temas yaptık. Farklı ülkelerdeki uygulamaları inceledik.

NE KADAR DEĞİŞTİ?

Avrupa ülkelerindeki veri analizlerinden yola çıkarak, yeniden analiz yapacağız. Hem doğru istatistiki rakamlara ulaşacağız, hem de sorunun kaynağına inmek için yeni veriler olacak elimizde. Örneğin, kadına yönelik saldırılar cinsiyet ayrımcılığından mı kaynaklanıyor, ekonomik ve sosyal nedenler mi öncelikli? Bunlar da bir değişiklik var mı? Hangisi daha çok öne çıkıyor? Politikalarımızı buna göre belirleyeceğiz ve geliştireceğiz. Kadına yönelik şiddetin yeniden fotoğrafını çekiyoruz.”



