Erdoğan, Çubuk’taki şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’na yönelik yumruklu saldırıyla ilgili ilk değerlendirmesini dün Twitter üzerinden yaptı. Erdoğan, mesajında şunları vurguladı: “Dün (önceki gün) dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir. Ne yazık ki Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türlüsüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade edemeyiz.” -ANKARA

VATANDAŞLARIMIZA TERÖRİST MUAMELESİ YAPILMASINI ASLA KABUL EDEMEYİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: Elbette yaşanan olaydan üzüntü duyduk. Şiddetin hiçbir türü tasvip edilemez. Dün Kılıçdaroğlu’na tepki gösterenlere “bir grup öfkeli marjinal insan”, “organize suç şebekesi” muamelesi yapmak doğru değildir. Oradakiler kahraman şehidimize karşı son vazifelerini yerine getirmek için bir araya gelmiş şehit yakınlarıydı. Ülkemizde protesto hakkı anayasal koruma altındadır. Yaşanan olay sırasında bu anayasal sınırları aşarak fiilen şiddete başvuranlarla ilgili adli süreç zaten başlatılmıştır. Ancak CHP genel başkanını seçim döneminde kullandığı dil ve kurduğu ittifaklar sebebiyle protesto eden vatandaşlarımıza terörist muamelesi yapılmasını asla kabul edemeyiz. Toplumun terör konusundaki hassasiyetini yok sayarak bir siyasal ittifak kurma girişiminin istenmeyen sonuçlar üreteceği aşikardır. Bu rahatsızlığın anlaşılması ve giderilmesi için çalışılması gerekiyor. Cenaze merasiminde yaşanan olay elbette üzücü. Şiddete herkesin mesafe koyması gerekiyor.”

KİMSE OLAYIN AZMETTİRİCİSİ OLARAK PARTİMİZİ GÖSTERMESİN

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “CHP’nin sırf daha fazla belediye kazanmak için PKK’ya umut bağlaması, HDP’yle aynı hizaya girmesi milletimizde beklendiği gibi büyük bir tepki ve itiraza neden olmuştur. Kaleme alınan karanlık bir senaryo adım adım icra edilmektedir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşı karşıya kaldığı saldırı ve kötü muameleler kabul edilemez niteliktedir. Milli kültürümüzün, inançlarımızın ve geleneklerimizin tamamen hilafına vasat bulan dünkü manzaraları MHP reddetmektedir. Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi ve dava arkadaşlarımızı göstermeye kalkışmamalıdır. Kuşkusuz menfur saldırı bütün yönleriyle, incelenmeli, soruşturma ve kovuşturma süreçleri derinleştirilerek temin ve takviye edilmelidir. Gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalıdır.” -ANKARA

AK PARTİ ÜYESİ SARIGÜN’E İHRAÇ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün AK Parti üyesi olduğunu ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Çelik, Twitter mesajında, “Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur” dedi. m ANKARA