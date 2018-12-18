Şiddete uğrayan papağan koruma altında
Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamelede bulunduğu papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı kötü muamelenin görüntülerini yayımlamasının ardından harekete geçti.
Görüntüler üzerine dün polis ekiplerince gözaltına alınan Özdemir ile papağanı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri de emniyete giderek, papağanı teslim aldı.
Kanadı ve ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen papağan, İstanbul'da tedavi altına alındı.
''DİZİNDE ÇIKIK VAR, OPERASYONA GİRECEK''
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınan papağanın sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edildi.
Yaban Hayatı Üretim Şefi Veteriner Hekim Esra Dağlı, papağanın, eziyet gördüğü için kendilerine geldiğinde çok fazla stres altında olduğunu söyledi.
Dün akşam acile getirilen papağanın ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Dağlı, "Sabah röntgeni çekildiğinde dizinde çıkık olduğu tespit edildi. Yarın operasyona girecek, çıkığının tedavisi yapılacak. En az 15-20 gün burada kalması gerekecek." diye konuştu.
Dağlı, papağanın "Afrika Gri Papağanı" türünden olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle ticareti birtakım belgelendirmelere dayanan türler. O yüzden, iyileştikten sonra kişilere sahiplendirme yapmak değil bakanlığımıza ait rehabilitasyon merkezlerinde yaşamına devam edecek." ifadelerini kullandı.
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