‘Şiddete inat yaşasın hayat’
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla dünyadaolduğu gibi Türkiye’de de kadınlar sokaklardaydı. Kadınların eylemlerde taşıdıkları pankartlar da dikkat çekti.
YASAK MEYDANA GİRDİLER
ANKARA Kadın Platformu üyeleri dün Sakarya Meydanı’nda toplandı. ‘Kadın, yaşam, özgürlük’, ‘Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz’ sloganlarıyla eylemlerine başlayan kadınlar, ‘Yaşanabilir bir dünya için kadınlar eyleme özgürleşmeye’, ‘Şiddete karşı eyleme geç’, ‘Kadınlar yemek değil devrim yapar’ pankartları taşıdı. Polis, kadınlara, normalde Sakarya Meydanı’nın yasak olduğunu, ancak ‘günün hassasiyetini bildiklerini’ söyleyerek sadece basın açıklamasına izin verdi.
Açıklamada, “Kadınlar giderek aile kurumunun içine hapsedilmeye çalışılıyor. Kadınlar, ‘Çok gelme kâğıdımızı bitiriyorsun’ denilerek karakol kapısından kovuluyor, valiler koruma isteyen kadına ‘En fazla öldürülürsün’ diyor, çantasında koruma kararıyla adliye kapısında kadınlar kurşunlanıyor. Bu da yetmiyor, bugüne kadar uygulamamak için direndikleri bu yasayı da elimizden almaya kalkıyorlar” denildi. (Selahattin SONMEZ/ ANKARA)
TURUNCU ÇİZGİ ÇEKTİLER
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları üyeleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Saraçhane Parkı’nda toplandı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Şeyma Döğücü, “AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyoruz” dedi. AK Partili kadınlar yakalarına turuncu şeritler taktı.
İstanbul Beyoğlu’nda toplanan kadınlar Tünel’den Galatasaray Meydanı’na yürümek istedi. CHP’den Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, HDP’den Pervin Buldan ve Ahmet Şık’ın destek verdiği kadınlara polis izin vermedi. Yürümek isteyen kadınları kalkanlarla ittiren polis, yere biber gazı da sıktı. Yaşananlar sonrasında bir süre oturma eylemi yapan kadınlar daha sonra eylemi sona erdirdi. Kadıköy’de toplanan kadınların da yürümesine polis izin vermedi. Basın acıklaması yapan kadınlar daha sonra dağıldı.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kadına karşı sergilenecek her türlü şiddet, kadınların en temel hakkı olan insan haklarının ihlalidir” ifadelerini kullandı. (Eyüp SERBEST - İSTANBUL DHA-İHA)
Galata Kulesi ‘kadına şiddet’ farkındalığı için turuncu renge büründü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘150 kadın 150 ritim’ adlı etkinliği çerçevesinde kadınlar, davul çalarak şiddeti protesto etti. 150 kadın, boyunlarına mor fular taktı, çaldıkları davullarını da mor renklerle süsledi. Bazı kadınlar, ‘İnsan şiddetle değil, sevgiyle hayat bulur’, ‘Öldüren sevgi istemiyoruz’, ‘Şiddete inat yaşasın hayat’ yazılı dövizler taşıdı. Eyleme, evlerindeki vatandaşlar da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla destek verdi.
İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit-Kandıra yolu üzerinde yaptıkları uygulamada, durdurdukları araç sürücülerine kadına şiddete karşı bilgilendirici broşür dağıttı.
Sivas’ta dernekler, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarını taşıyan kadınlar, şiddet olaylarının son bulması çağrısı yaptı.
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