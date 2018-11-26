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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Şiddete inat yaşasın hayat’

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‘Şiddete inat yaşasın hayat’

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla dünyadaolduğu gibi Türkiye’de de kadınlar sokaklardaydı. Kadınların eylemlerde taşıdıkları pankartlar da dikkat çekti.

YASAK MEYDANA GİRDİLER

ANKARA Kadın Platformu üyeleri dün Sakarya Meydanı’nda toplandı. ‘Kadın, yaşam, özgürlük’, ‘Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz’ sloganlarıyla eylemlerine başlayan kadınlar, ‘Yaşanabilir bir dünya için kadınlar eyleme özgürleşmeye’, ‘Şiddete karşı eyleme geç’, ‘Kadınlar yemek değil devrim yapar’ pankartları taşıdı. Polis, kadınlara, normalde Sakarya Meydanı’nın yasak olduğunu, ancak ‘günün hassasiyetini bildiklerini’ söyleyerek sadece basın açıklamasına izin verdi.

‘Şiddete inat yaşasın hayat’

Açıklamada, “Kadınlar giderek aile kurumunun içine hapsedilmeye çalışılıyor. Kadınlar, ‘Çok gelme kâğıdımızı bitiriyorsun’ denilerek karakol kapısından kovuluyor, valiler koruma isteyen kadına ‘En fazla öldürülürsün’ diyor, çantasında koruma kararıyla adliye kapısında kadınlar kurşunlanıyor. Bu da yetmiyor, bugüne kadar uygulamamak için direndikleri bu yasayı da elimizden almaya kalkıyorlar” denildi. (Selahattin SONMEZ/ ANKARA)

‘Şiddete inat yaşasın hayat’

TURUNCU ÇİZGİ ÇEKTİLER

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları üyeleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Saraçhane Parkı’nda toplandı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Şeyma Döğücü, “AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyoruz” dedi. AK Partili kadınlar yakalarına turuncu şeritler taktı.

‘Şiddete inat yaşasın hayat’

İstanbul Beyoğlu’nda toplanan kadınlar Tünel’den Galatasaray Meydanı’na yürümek istedi. CHP’den Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, HDP’den Pervin Buldan ve Ahmet Şık’ın destek verdiği kadınlara polis izin vermedi. Yürümek isteyen kadınları kalkanlarla ittiren polis, yere biber gazı da sıktı. Yaşananlar sonrasında bir süre oturma eylemi yapan kadınlar daha sonra eylemi sona erdirdi. Kadıköy’de toplanan kadınların da yürümesine polis izin vermedi. Basın acıklaması yapan kadınlar daha sonra dağıldı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kadına karşı sergilenecek her türlü şiddet, kadınların en temel hakkı olan insan haklarının ihlalidir” ifadelerini kullandı. (Eyüp SERBEST - İSTANBUL DHA-İHA)

‘Şiddete inat yaşasın hayat’

Galata Kulesi ‘kadına şiddet’ farkındalığı için turuncu renge büründü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘150 kadın 150 ritim’ adlı etkinliği çerçevesinde kadınlar, davul çalarak şiddeti protesto etti. 150 kadın, boyunlarına mor fular taktı, çaldıkları davullarını da mor renklerle süsledi. Bazı kadınlar, ‘İnsan şiddetle değil, sevgiyle hayat bulur’, ‘Öldüren sevgi istemiyoruz’, ‘Şiddete inat yaşasın hayat’ yazılı dövizler taşıdı. Eyleme, evlerindeki vatandaşlar da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla destek verdi.

İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit-Kandıra yolu üzerinde yaptıkları uygulamada, durdurdukları araç sürücülerine kadına şiddete karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

Sivas’ta dernekler, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarını taşıyan kadınlar, şiddet olaylarının son bulması çağrısı yaptı.

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