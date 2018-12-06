'Şiddete başvuran kişi insan onurundan yoksundur'
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, şiddetin insanlar arasındaki ilişkiyi ve iletişimi tahrip ettiğini belirterek, “Şiddete başvuran bir kişi insan onurundan, merhametten; kadın olsun erkek olsun, insanlara duymak zorunda olduğu saygıdan yoksun demektir” dedi.
TRT World’e açıklamalarda bulunan Bayraktar, özetle şunları söyledi: “Daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyorsak, aile tek çaremiz. Aile insanlar için bir kale. Ne yazık ki, bir şekilde dejenere eden, işlevsiz aileler de var; ya üyelerini baskı altına alarak, ya da aile bağları yoluyla olumsuz değerleri, gayri ahlaki davranışları nesillere aktararak. Biz aileyi güçlendirmeyi hedeflemeliyiz. Örneğin çalışma saatleri, şehir planlamaları gibi kadının hem ailesini koruyup hem de sosyal yaşamda faal olmasını zorlaştıran her türlü engeli değiştirmek için çareler bulmak zorundayız.”
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