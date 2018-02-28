Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Şiddet mağduru kadını koruyan karar

    Şiddet mağduru kadını koruyan karar

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    28.02.2018 - 21:54 | Son Güncelleme:

    Anayasa Mahkemesi (AYM) 2. Bölümü, şiddet mağduru kadınları koruyan çok önemli bir karara imza attı.

    AYM, İstanbul’da eşinden şiddet gören A.Z.Ö.’nün ve oğlunun kimlik bilgilerinin değiştirilmesi kararının 10 ay sonra uygulanıp, geçici maddi yardımın ise karardan 9 ay sonra ödenmesinin ihlal olduğuna karar verdi. AYM, kadının Anayasa’nın 17’nci maddesinde düzenlenen ‘maddi ve manevi varlığının korunması hakkının’ ihlal edildiğine ve 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Bu para 4 ay içinde Maliye Bakanlığı’nca ödenecek. AYM, aksaklığın da “Adli ve idari makamlar arasındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığı” tespitini yaptı. AYM, gerekli hız ve özeni göstermeyen ve açık ihmali bulunan kamu görevlilerinin sorumluluğunun da altını çizdi. A.Z.Ö., İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ndeki görevlilerin ihmali bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olmuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri , Anayasa Mahkemesi , AYM , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri