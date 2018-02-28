Şiddet mağduru kadını koruyan karar

AYM, İstanbul’da eşinden şiddet gören A.Z.Ö.’nün ve oğlunun kimlik bilgilerinin değiştirilmesi kararının 10 ay sonra uygulanıp, geçici maddi yardımın ise karardan 9 ay sonra ödenmesinin ihlal olduğuna karar verdi. AYM, kadının Anayasa’nın 17’nci maddesinde düzenlenen ‘maddi ve manevi varlığının korunması hakkının’ ihlal edildiğine ve 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Bu para 4 ay içinde Maliye Bakanlığı’nca ödenecek. AYM, aksaklığın da “Adli ve idari makamlar arasındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığı” tespitini yaptı. AYM, gerekli hız ve özeni göstermeyen ve açık ihmali bulunan kamu görevlilerinin sorumluluğunun da altını çizdi. A.Z.Ö., İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ndeki görevlilerin ihmali bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olmuştu.



