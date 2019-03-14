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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.03.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Bakıcı artık dayanamadı o görüntüleri kaydetti... Üvey anne dehşeti!

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Bakıcı artık dayanamadı o görüntüleri kaydetti... Üvey anne dehşeti!

Adana'da bir kadının üvey oğlunun boğazını sıkıp, kulağını çektiği görüntüler ortaya çıkınca çocuk devlet korumasına alındı. Üvey anne tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bakıcının dayanamayarak çektiği görüntülerde üvey anne, karşısında hiç kıpırdamadan duran çocuğa "Konuşacak mısın yoksa boğayım mı, bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat" diyor. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üvey annenin, çocuğu darp etmediğini korkutmak için yaptığını söylediği ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. 2016'da D.K. adlı karısından boşandı. Erkek çocuklarının velayetini ise mahkeme babaya verdi. Baba bir süre sonra C.A.A. isimli bir kadınla evlendi. 8 yaşındaki oğlu da bu kadınla birlikte kalmaya başladı. Ancak üvey anne çocuğu dövmeye başladı. Bu duruma kayıtsız kalamayan bakıcı ise çocuğa uygulanan psikolojik baskıyı ve şiddeti cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde üvey anne çocuğa, "Ben seni sokağa atmışım, sen sokakta beklemişsin bunu da babana mı söyledin. Büyüdükçe akıllanacağın sıra zır deli oluyorsun. Ben bunu sokağa atmışım. Başka baban ne dedi sana öyle deyince. Konuşacak mısın yoksa boğayım mı? Bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat" diye bağırıyor.

Çocuk korkusundan kadının karşısında kıpırdamadan durup ağlamaklı sesle kendini savunmaya çalışıyor. Bir süre böyle bekledikten sonra üvey anne çocuğun boğazını sıkıp kulağını çekiyor. Bu anlarda ise kadının iki çocuğu da olayları izliyor. Dayak yiyen çocuk ise ağlıyor. Görüntüleri çeken bakıcı daha sonra korkup kayıttan çıkıyor.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çocuk devlet korumasına alındı. Anne hakkında ise soruşturma başlatıldı. Polis merkezine götürülen üvey anne ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kadının ifadesinde çocuğu darp etmediğini, korkutmak için yaptığını söylediği ileri sürüldü.

Bakıcı artık dayanamadı o görüntüleri kaydetti... Üvey anne dehşeti

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