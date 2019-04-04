‘Şiddet eylem planında son aşamaya geldik’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden sağlıkta şiddet eylem planının son aşamasına gelindiğini duyurdu.
Bakan Koca açıklamasında, şunları söyledi: “Amacı insanlığa hizmet olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği ve sonuna kadar mücadele edilmesi gereken bir sorun. Son olarak İzmir’de bir aile hekimimize yönelik vaka dahil olmak üzere, tüm şiddet olaylarını lanetliyor ve her türlü şiddet failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin için yasalar çerçevesinde her adımı atıyoruz. Bu son yaşanan olayda da bakanlığımız müdahil olmuş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, olayın failleri tutuklanmıştır.
TOPYEKÜN MÜCADELE
Hekimlerimizin çalışma şartlarından hastanelerimizdeki fiziki düzenlemelere kadar birçok başlık altında bu sorunun çözümü için çalışmaktayız. Hastanelerimizde ‘Hasta Hakları Birimleri’ni aktif hale getirdik ve ‘Çalışan Güvenliği Rehberi’mizi yayımladık. Bunlarla da yetinmeyip sorunla topyekün mücadele için hazırladığımız ‘Şiddet Eylem Planı’nı son aşamasına getirmiş bulunmaktayız.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle