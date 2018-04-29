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    Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

    İHA
    29.04.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Marmara, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşecek, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Adana, Antalya ve Erzurum'da sağanak yağış bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Manisa'nın güneyi, Denizli, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya ve Burdur'un batı kesimleri (Elmalı, Korkuteli, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Gölhisar, Çavdır, Altınyayla), Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Marmara, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşecek, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı bulutlu 27
    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
    İzmir: Parçalı bulutlu 30
    Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 28
    Antalya: Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimlerinin (Elmalı, Korkuteli) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
    Trabzon: Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu 19
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

    Etiketler: hava sıcaklığı , yağış , meteoroloji , gündem
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