Sıcaklar fiyatları eritti

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB), ramazan ayında üretici ve market fiyatlarındaki değişimi araştırdı. 15 Mayıs-29 Mayıs 2019 tarihlerinde 17 ürünün fiyatında azalma görüldüğünü açıklayan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, aynı dönemde 14 ürünün fiyatında artış görüldüğünü kaydetti. 5 üründe ise fiyat değişimi görülmediğini vurgulayan Bayraktar, market fiyatları üzerinden yapılan değerlendirmeye göre en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 44.39 ile salatalıkta olduğunu ancak salatalıkta, üretici ile market fiyatı arasındaki farkın yüzde 444.36’ya kadar çıktığını söyledi. Kuru fasulye, nohut, kuru incir, fındık ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığını ifade eden Bayraktar, “Fiyat düşüşü markette yüzde 44.39 ile en fazla salatalıkta meydana geldi. Bunu yüzde 39.43 ile sivribiber, yüzde 36.7 ile domates izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 9.1’le antep fıstığında oldu. Antep fıstığını yüzde 6.17 ile kuru üzüm, yüzde 5.43’le süt takip etti” diye konuştu.

HASAT HIZLANDI

Fiyat düşüşlerinde artan hava sıcaklığının etkili olduğunu belirten Bayraktar, “Fiyatı düşen ürünlere baktığımızda, artan hava sıcaklıkları ile birlikte olgunlaşmanın hızlanmasına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki artış başta salatalık olmak üzere domates, patlıcan, sivribiber, kabak gibi ürünlerde fiyatların düşmesine neden oldu. Patateste, Çukurova bölgemizin yanı sıra hasadın başladığı Ödemiş’te de, ani bastıran sıcaklıkla birlikte sökümün hızlanması fiyatlarda düşüşe yol açtı. Yeşil soğanda da hasat edilen ürün miktarındaki artış fiyatlara yansıdı. Kuru soğanda Çukurova bölgEsinde hasat edilen ürün miktarının azalmaya başlaması fiyat artışında etkili oldu. Kuru üzümde arzdaki daralma fiyatlarda artışa yol açtı. Irak’a yönelik ihracatta yaşanan sıkıntı yumurta fiyatlarını düşürdü” dedi.

SPEKÜLASYONU GÖSTERİR

Aynı dönemde üretici fiyatlarında ise farklı bir durum olduğunu söyleyen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “16 ürünün üretici fiyatlarında değişim görülmezken, 9 ürünün fiyatında azalış, 3’ünün fiyatında ise artış oldu. Kuru kayısı, havuç, marul, maydanoz, limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru incir, fındık, Antep fıstığı, zeytinyağı ve süt fiyatlarında değişim olmadı. Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67.5 ile en fazla salatalıkta görüldü. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 5.56 ile kuru soğanda meydana geldi. Ramazan ayının son günlerinde üretici ve market fiyatları arasındaki fark kuru kayısıda yüzde 360.39, kabakta yüzde 316.23 oldu. Salatalık 5.4 kat, kuru kayısı 4.6, kabak 4.2, kuru incir 4, süt 3.8, yeşil mercimek 3.7 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Ürünün nakliyesi var, firesi var. Frigorifik araçlarla bunun nakliyesi yapılmıyor asıl problem o. Üründe satış yapılacağı yere gelene kadar bir bozulma oluyor ama 5 kat normal değil. Salatalık üreticide 44 kuruşsa, markette 1 lira 50 kuruş olsun. 2 lira olmaz. Bu bir spekülasyonu gösteriyor. Orada bir üretici örgütü olsa, bu ürünü alır nakliyesini ve halde satışını yapar. Bu sayede ürünün fiyatı 1 lira, 1 lira 25 kuruş olur.”

YEMDE DESTEK GEREK

Ziraat Bankası’nın tarımsal kredi faiz oranlarında indirime gitmesini isteyen Bayraktar, yem fiyatlarında meydana gelen artışa da dikkati çekti. Bayraktar “Hayvanlarımızın kesime gitmemesi ve süt üretiminin de sürdürülebilir noktada olması için süt-yem paritesinin 1.5 olması önemli. Yani süt fiyatlarının 2.6 olması gerekir. Ayrıca 25 kuruş olan süt teşvik priminin devam etmesi son derece önemli. Yem maliyetlerimizin aşağı düşürülmesi ve yemde üreticimize destek verilmesini de talep ediyoruz. Bunlar bizim için çok önemli olacaktır” şeklinde konuştu.