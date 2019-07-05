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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
05.07.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

'Sıcak ve yağışlı aylar bizleri bekliyor'

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'Sıcak ve yağışlı aylar bizleri bekliyor'

Dünya genelinde en sıcak 20 yıl, son 22 yılda yaşanırken, 2015, 2016, 2017 ve 2018 kayıtlara en sıcak yıllar olarak geçti. Geçtiğimiz haziran ayında da Avrupa'da sıcaklıklar tarihi bir rekora ulaşırken, Türkiye'yi sıcak ve yağışlı aylar bekliyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "ECMWF tahminlerine göre temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının genel olarak geçmiş yıllara göre daha sıcak ve yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Uzun yıllar ortalama değerlerine göre daha sıcak ve yağışlı aylar bizleri bekliyor. Sıcak hava dalgaları sebebiyle ciddi sağlık sorunları yaşayabiliriz. Orman yangınlarına karşı biraz daha duyarlı olmalıyız. Hortumlar, sel ve taşkınlar bizleri olumsuz etkileyebilir'' dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda sıklıkla telaffuz edilen Sahra Çölü sıcak hava dalgasının haziran ayında Avrupa'da hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın Fransa'nın Gallargues-le-Montueux bölgesinde sıcaklığın 28 Haziran'da 45.9 dereceye kadar çıkarak tarihi bir rekor kırdığını duyurduğunu dile getiren Toros, sıcak hava dalgaları, hortumlar, sel ve taşkınlar gibi meteorolojik uç olayların son yıllarda daha fazla görüldüğünü anlattı.

Toros, dünya genelinde en sıcak 20 yılın, son 22 yılda yaşandığını, 2015, 2016, 2017 ve 2018'in kayıtlara en sıcak yıllar olarak geçtiğini kaydetti.
Küresel ısınmanın etkisinin insanlığı korkutmaya başladığını vurgulayan Toros, bu günlerde yaşanılan olağanüstü hava olaylarının dünyanın güneş etrafındaki hareketinden dolayı güneş ışınlarında oluşan değişimlerden ziyade son yıllarda yeryüzü arazi kullanımının hızla değişmesi ve artan hava kirliliği gibi sorunların iklimde alışık olunmayan sistemlerin görülmesine neden olduğunu söyledi.

Bunun bilim insanları tarafından dikkatle izlendiğini belirten Toros, hava olaylarının sosyo-ekonomik olumsuz etkilerinin azaltılması veya faydaya dönüştürülebilmesi için kısa süreli tahminler yanında uzun vadeli tahminlerin de yapıldığını dile getirdi.

Ağustos'ta iç kesimlerde sıcaklık artacak

Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezinin (ECMWF) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 aylık sıcaklık ve yağış tahminlerine göre, Türkiye'de sıcaklık ve yağış değerlerinin temmuz, ağustos ve eylül aylarında geçmiş uzun yıllar ortama değerleri civarında geçeceğini belirterek, şöyle devam etti:
"Sadece sıcaklığın ağustos ayında İç Anadolu bölgesinde uzun yıllar ortalamasına mevsim normallerinin 0,5 ile 1 derece üzerinde geçeceği tahmin ediliyor. ECMWF tahminlerine göre ise temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının genel olarak geçmiş yıllara göre daha sıcak ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Uzun yıllar ortalama değerlerine göre daha sıcak ve yağışlı aylar bizleri bekliyor. Bunun anlamı sıcak hava dalgaları sebebiyle ciddi sağlık sorunları yaşayabiliriz. Orman yangınlarına karşı biraz daha duyarlı olmalıyız. Hortumlar, sel ve taşkınlar bizleri olumsuz etkileyebilir."

Prof. Dr. Hüseyin Toros, iklim değişikliği ve iklimdeki salınımların bilhassa yeterince gelişmemiş bölgelerde hayatı daha çok olumsuz etkilediğini belirterek, meteorolojik uç hava olaylarının az gelişmiş bölgelerde daha fazla afete sebep olduğunu anlattı.

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