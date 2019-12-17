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Gündem
Musa KESLER
17.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sıcak sulara yelken açtı... Rotası Libya ya da Tunus

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Sıcak sulara yelken açtı... Rotası Libya ya da Tunus

MUĞLA’daki İztuzu plajında Caretta caretta’lara yönelik izleme ve koruma projesi kapsamında Deniz Kaplumbağaları Arama Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) kurulmuştu. Oluşturulan hastanede de yaralı kaplumbağalar tedavi altına alınmıştı. Bu kapsamda, yaralı olarak bulunan ve tedavi edildikten sonra uydu takip cihazı takılan 25 yaşındaki ‘Tuba’ adlı kaplumbağa ağustos ayında denize bırakılmıştı.

Tuba, ilk bir ay içinde Rodos’a kadar gitti ve ardından Marmaris’teki Cennet Adası’na döndü. Yaklaşık 4 aydır bu bölgede konaklayan Tuba, yeni bir rotada seyahate başladı. Uydu takip cihazından alınan son verilere göre Tuba, Cennet Adası’nı terk etti ve Akdeniz içlerine doğru gitmeye başladı. Şu anda Yunanistan civarında olduğu belirlendi. Tuba’yı takip eden DEKAMER yöneticisi Yakup Kaska, “Sular soğuyunca Tuba daha sıcak sulara doğru gitmeye başladı. Şimdi Yunanistan kıyılarında. Akdeniz içlerine doğru gideceğini bekliyoruz. Mevcut rotası kışı Libya veya Tunus kıyılarında geçirebileceğini gösteriyor. Takip edip göreceğiz, biz de çok merak ediyoruz” dedi.

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