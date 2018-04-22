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    Sıcak saatler! Silahla kafeteryayı bastı

    DHA
    22.04.2018 - 17:35 | Son Güncelleme:

    Trabzon'da bugün Uzunsokak caddesinde elinde pompalı tüfekle bir restorana giren bir kişi etrafa rastgele ateş etti.

    TRABZON kent merkezindeki bir kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafeterya tahliye edilirken kimliği belirsiz kişi ikna edilmeye çalışılıyor.

    Sıcak saatler Silahla kafeteryayı bastı

    Olay, saat 16.30 sıralarında Uzun Sokak'ta bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı arkadan kilitleyen kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Kafeteryada bulunan müşteriler hızla tahliye edilirken, sokak yaya girişine kapatıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirsiz kişi ikna edilmeye çalışıyor.

    Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

    Etiketler: Silah , kafe , gündem
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