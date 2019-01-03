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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
03.01.2019 - 00:39, Son Güncelleme:

Korku dolu anlar! Önce çevreye sonra polislere ateş edince...

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Korku dolu anlar! Önce çevreye sonra polislere ateş edince...

Antalya’da bir şahıs, altın alışverişi yüzünden tartıştığı aile üyelerine pencereden ateş açtı. Yunus ekiplerine de ateş açılması üzerine düzenlenen ve özel hareket polisinin de katıldığı operasyonla 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00'da Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazibulvarı'daki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre Ü. ailesi ile G. ailesi arasında altın alışverişi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Ü. ailesinin geldiği gören C.G., evinin içinden av tüfeği ile çevreye ateş etmeye başladı. C.G., bu sırada yolda bulunan yunus ekiplerine de ateş etti. Olayı telsizden takip eden Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise, polisin ikazlarına rağmen ateş etmeye devam eden şahıs için operasyon yapılması talimatını verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket timi sevk edildi.

Korku dolu anlar Önce çevreye sonra polislere ateş edince...

OPERASYON BİR SAAT SÜRDÜ

İlk olarak apartman çevresinde trafik ve yaya geçişini durduran polis, ardından evin etrafını kuşattı. Evin içerisindeki şahıslar, uyarılara rağmen dışarı çıkmaması üzerine çok sayıda özel hareket timi operasyon için harekete geçti. Kalkan ve koçbaşı ile eve giren yapan ekipler, 4 şahsı kıskıvrak yakaladı. Operasyon sonucu şahıslar gözaltına alınırken, olayda kullanılan av tüfeğine el konuldu.

Korku dolu anlar Önce çevreye sonra polislere ateş edince...

Korku dolu anlar Önce çevreye sonra polislere ateş edince...

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