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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Sıcak gelişme! Baklavacı kardeşlerin tabelaları indiriliyor...

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr

Hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu otomobile saldıran baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin işyeri tabelaları indiriliyor. Seydioğlu Baklava’nın Pendik’teki bir şubesinde tabela indirme işlemi tamamlanırken, ekiplerin şirket genel merkezindeki tabelayı da indirmek üzere harekete geçtikleri öğrenildi.

Pendik’te bulunan Seydioğlu Baklavaları’nın sahibi Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, geçen Temmuz  ayı başında, Ayfer- Yunus Emre Bahçıvan çiftinin içinde bulunduğu otomobile yönelik saldırıları ile gündeme gelmişti. 20’şer yıl hapis istemi ile yargılanan iki kardeş geçen hafta yapılan ilk duruşmada tahliye edildi. 

EK SÜRE DE SONA ERDİ

Sel kardeşler hakkında açılan ceza davasının yanı sıra, ünlü Seyidoğlu Baklavaları da ‘marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet’ suçlamasıyla dava açmıştı. Devam eden davada, mahkeme tedbiren, Seydioğlu Baklavaları’nın tabelalarının indirilmesine karar vermişti. Sel kardeşlerin avukatları bu karar yönelik 15 günlük ek süre istemişti. Bu başvuru ile birlikte tabelaların üstündeki yazılar kapatılmıştı. Ancak, talep edilen ek sürede de gerekli işlem yapılmayınca mahkeme kararı ile bu sabah yeniden Seydioğlu Baklavaları’nın şubelerine gidildi.

Sıcak gelişme Baklavacı kardeşlerin tabelaları indiriliyor...

*Mahkeme kararı gereği, Seyidoğlu Baklavaları yazan yüzlerce basılı kutuya da el konuldu.

TABELALAR İNDİRİLDİ

Bu kez, anılan tabelalar doğrudan indirildi. Şubelerden birinde indirilen tabela işlemi sonrası ikinci bir şubeye geçildiği öğrenildi. Öte yandan, tahliye kararı sonrası kurbanlık kestiren Sel kardeşler dün de iş yerlerinde baklava dağıtmıştı. Dağıtımın yapıldığı işyerinin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Şehir magandaları yol kesip, hamile kadının bulunduğu araca saldırdı
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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