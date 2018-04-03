Sıcak gelişme... Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Emniyet verilerinden edinilen bilgiye göre sadece 26 Mart ile 1 Nisan arası 1 haftalık dilimde, doğu sınırlarımıza yakın bölgelerde yakalanan kaçak göçmen sayısı 2 bin 713. Bunların 2 bin 530’u Afgan, 146’sı Pakistan, 34’ü Bangladeş ve 3’ü Afrika uyruklu. Son 3 ayda Türkiye’ye kaçak giriş yapan Afgan göçmen sayısı 20 bine yakın.

Günde 500 civarı Afgan göçmenin tüm operasyonlara rağmen sınırlarımızdan kaçak giriş yaptığı tespit ediliyor. Emniyet birimleri son günlerde yaşanan Afgan hareketliliğiyle ilgili çalışma başlatırken, insan kaçakçılarının grupları uluslararası şebekelerin yönlendirmesiyle Türkiye’ye özellikle kalabalıklar halinde soktukları tespitler arasında. Yoğun Afgan göçüyle mücadele için Erzurum’a Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü kuruldu. Emniyet güçlerinin tespitlerine göre insan kaçakçıları Afgan göçmen göçmenlerden her bir sınır geçişinden 500 dolar civarı alıyor. İşleyiş şu şekilde gelişiyor:



Afganlar Türkiye’ye İran’dan; Van, Iğdır, Ağrı, Hakkari’nin doğu kesimlerinden giriyor.



Göçmen kaçakçıları Afgan ve onların yanında diğer ülke insanlarını çoluk çocuk demeden doğu sınırlarımızdaki dağlara bırakıyor. Özellikle Van ve Iğdır arasında kalan sınır bölgesinden Afgan ve Pakistanlılar sınırdan kilometrelerce yürüyerek geçiyor. Hepsinin ortak gitme hedefi olan İstanbul’a aktarma yeri Erzurum’a geliyor. Erzurum'dan İstanbul’a kaçakçılarca minibüs, kamyon gibi araçlara konularak gönderiliyor. Buradan da ya Yunanistan ya Bulgaristan hattından Avrupa’ya kaçıyor ya da İstanbul’da hırsızlık, fuhuş, inşaat, amelelik gibi kayıt dışı işlerde çalıştırılıyor.



KAÇAK İŞLERDE ÇALIŞTIRILIYOR



Emniyet raporlarına göre Afganlar İstanbul’da yoğunluk olarak Kocamustafapaşa semtinde “Safe house” (güvenli ev) denilen evlerde barındırılıyor. 1200 lira civarı kira ödenen bu evlerde günlük 80 lira civarı ödeyerek ortalama 30 göçmen barındırılıyor. Safe house’lar çark gibi çalışıyor. Burada kalan göçmenler çoğunlukla kaçakçılarla çalışıyor, kadınlar fuhuşa yönlendiriliyor, bazıları da hırsızlık dilencilik gibi yasa dışı kazançlara teşvik edilip çalıştırılıyor. Çoğunluğu para biriktirdikten sonra Yunanistan ya da Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya kaçıyor. Bazıları da (parası olanlar) birkaç gün bu evlerde kaldıktan sonra yasa dışı yollardan Avrupa’ya kaçıyor.



9 GÜN YÜRÜDÜK



Umut yolculuğuna çıkmak için ailesiyle Dikili’ye gelen Maryam kardeşinin eşi ve çocuklarıyla çıktıkları yolculuğu anlatıyor: “Tam 9 gün yürüdük. İran’ı geçip Van’ın arkasından karlı dağlardan geldik. İnsan kaçakçıları yolda sınıra kadar bıraktı. Çok yorgunuz. Küçük çocuklar hasta. Ancak Taliban vahşetinden bıktık. Kendimize bakamaz hale geldik.“



SIĞINMA HAKKI VE YASAL DÜZENLEMELER AFGANLARI KAPSAMIYOR



Son dönemlerde artan Afganlar kadar Iraklı ve Pakistanlı akımı dikkat çekiyor. Özellikle Afganların Türkiye’ye yolculuğu da burada kalıp yaşamaları da çok daha zor. Suriyeliler için yapılan yasal düzenlemeler onları kapsamıyor. Afganları ülkelerini terk etmeye zorlayan başlıca neden Taliban terörü, ikinci sebep ise ekonomi. Yetkililer risk değerlendirmelerinde Afgan sayısında artış olacağını tahmin ettiklerini belirtiyor.



İLK ÜÇ UYRUK



Göç İdaresi verilerine göre 2018’in 29 Mart’a kadar olan diliminde 17 bin 847 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan Suriyeli kaçak göçmen sayısı 9 bin 426, Pakistanlı sayısı 5311, Iraklı sayısı 4 bin 270 olarak kayıtlara girdi. Toplam yakalanan kaçak göçmen sayısı ise 47 bin 198.

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