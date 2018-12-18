Siber zorba gözaltında: ‘Adnan Hoca’cıymış
Babası, halası ve babaannesi ile aralarında hâkim ve savcıların da bulunduğu birçok kişi aleyhinde internette paylaşımlar yapmakla suçlanan ve hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlamalarıyla işlem başlatılan bilgisayar yazılımcısı Orkun D. gözaltına alındı. Baba N. D., gözaltı işleminden haberi olduğunu, ancak soruşturmanın içeriğine ilişkin bu aşamada bilgisi olmadığını söyledi.
BABA VE AVUKAT ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Baba N. D. ve Orkun D.’nin eski avukatı Koray K.’nın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Orkun D.’nin kaldığı evi belirleyen Siber Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün ortaklaşa operasyon düzenledi.
Orkun D., ‘Adnan Oktar suç örgütü üyelik’ten yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, Orkun D.’nin evinde bulunan tüm dijital verilere el koydu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de ele geçirilen dijital verilerin imajlarını almaya başladığı öğrenildi. Orkun D.’nin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.
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