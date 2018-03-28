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    Siber suçlar yakaladı: Gizlice fotoğraf çekip...

    İHA
    28.03.2018 - 22:51 | Son Güncelleme:

    Samsun'da tramvayda kadınların ve çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında uygunsuz bir şekilde paylaştığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, tramvayda kadınların ve çocukların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında yayınladığı iddia edilen 19 yaşındaki A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.T., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Etiketler: gündem
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