Siber oda seçime hazır

“Türkiye genelinde iletişim şebekesinin kesintisiz şekilde devam etmesi, her zaman olduğu gibi seçim gecesi de amacımız. USOM’da 100’e yakın personelin tamamı görevinin başında olacak. MİT, Emniyet ve Jandarma ile irtibat halinde olacağız. Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililer de bizle birlikte olacak. Ayrıca, 970 kurum ve kuruluşta 2 bin 397 kişi de siber tehditlere karşı anlık olarak koordine edilecek.



SOSYAL MEDYA TÜRKİYE MASASI KURDU

Twitter, Facebook, Google, Youtube ile toplantılar yaparak her birinin iletişimle ilgili özel ekip kurmasını sağladık. Türkiye masaları kurdular.



Seçime özel, her biriyle kriz hattı diyebileceğimiz koordinasyonu sağlayacak irtibatlarımız bulunuyor. Facebook, bu noktada biraz daha aktif katılım sağlayarak ciddi bir ekip kurdu. Sosyal medya platformları Türkiye’ye özel güvenlik ipuçları dokümanı hazırladı ve seçimlere katılacak tüm partilerle de bunları paylaşarak bize raporladı.



Sosyal medya ve internetteki bazı haber sitelerinden yayılan yalan haberlerle seçim güvenliğini tehdit eden yayınlar ve manipülasyon faaliyetlerini titizlikle takip ediyoruz. Manipülatif ya da yalan haberin ilk kim tarafından paylaşıldığı da tespit edilebiliyor. Gerçek yaşamda belki iz bırakmayabilirsiniz ama online dünyada bu mümkün değil. Her işlem bir iz bırakır. Sosyal medyada bir etiket açılması durumunda ya da bir yalan haber yayıldığında biz bunu raporlarız, savcılığa bildiririz. Hâkimlerin alacağı kararları uygularız.”



SİBER TEHDİDE KARŞI KASIRGA

USOM Başkanı Gökhan Evren, siber tehditlere karşı yerli yazılım Kasırga ile mücadele edeceklerini söyledi. Evren, “Kasırga, bizim siber tehdit bertaraf altyapımız. Tamamen kendi iç kaynaklarımızla geliştirdik. Ülke genelindeki birçok yapıyı aynı anda belirli zafiyetler var mı yok mu bu sistemle tarayabiliyoruz. Normalde 10 gün sürebilecek bir çalışmayı bu yazılımla 15 dakikada yapabiliyoruz” dedi.



OPERATÖRLER DE HAZIR

TURKCELL, Türk Telekom ve Vodafone da seçim gününe yönelik hazırlıklarını tamamladı. Turkcell Şebeke Personel Merkezi Müdürü Serkan Koçarslan, veri merkezlerinde ve kritik lokasyonlarda güvenlik tedbirlerini artırdıklarını belirterek, “Enerji yedekliliğimizi gözden geçirdik” dedi.



Vodafone Şebeke Operasyonları Yöneticisi Serkan Çebi ise, iki saatte bir video konferans yoluyla BTK’ya bağlanacaklarını belirterek, tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.