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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
15.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Siber güvenlik’ uyarısı

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‘Siber güvenlik’ uyarısı

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye’de kullanılan siber güvenlik ürünlerinin yüzde 97’sinin dış kaynaklı olduğunu belirterek “Kendimizi onlara teslim etmişiz.” dedi. Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği ‘2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi’, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nda toplandı.

Zirveye katılan HAVELSAN Genel Müdürü Atalay, siber güvenlik ürünlerinin yüzde 97’sinin dış kaynaklı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜM

“Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler olmazsa olmazımız. Bilgi Güvenliği Derneği olarak elde ettiğimiz istatistiklere göre Türkiye’de kullanılan siber güvenlik ürünlerinin yüzde 97’si dış kaynaklı. Bunların yüzde 55’i Amerikan menşeili, yüzde 35’i İsrail menşeili gözüküyor ama biliyoruz ki, Amerikan menşeili olanların da arkasında İsrail kaynağı var. Türkiye’deki siber güvenlik çözümlerinin en az yüzde 80’i İsrail menşeili. Başka bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Kendimizi onlara teslim etmişiz. Onların bizi ne kadar koruyabileceği konusunda da herkesin herhalde benim gibi düşündüğünü düşünüyorum. Yerli ve milli çözümleriniz olmadıkça asla siber güvenlikten bahsedemeyiz. Yerli ve milli çözümleri geliştirmek konusunda da Savunma Sanayii Başkanlığı’nın çalışmaları çok kıymetli. İşbirliği ve güçbirliği yapmayı çok önemli buluyoruz.”

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