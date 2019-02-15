‘Siber güvenlik’ uyarısı
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye’de kullanılan siber güvenlik ürünlerinin yüzde 97’sinin dış kaynaklı olduğunu belirterek “Kendimizi onlara teslim etmişiz.” dedi. Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği ‘2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi’, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nda toplandı.
Zirveye katılan HAVELSAN Genel Müdürü Atalay, siber güvenlik ürünlerinin yüzde 97’sinin dış kaynaklı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜM
“Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler olmazsa olmazımız. Bilgi Güvenliği Derneği olarak elde ettiğimiz istatistiklere göre Türkiye’de kullanılan siber güvenlik ürünlerinin yüzde 97’si dış kaynaklı. Bunların yüzde 55’i Amerikan menşeili, yüzde 35’i İsrail menşeili gözüküyor ama biliyoruz ki, Amerikan menşeili olanların da arkasında İsrail kaynağı var. Türkiye’deki siber güvenlik çözümlerinin en az yüzde 80’i İsrail menşeili. Başka bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Kendimizi onlara teslim etmişiz. Onların bizi ne kadar koruyabileceği konusunda da herkesin herhalde benim gibi düşündüğünü düşünüyorum. Yerli ve milli çözümleriniz olmadıkça asla siber güvenlikten bahsedemeyiz. Yerli ve milli çözümleri geliştirmek konusunda da Savunma Sanayii Başkanlığı’nın çalışmaları çok kıymetli. İşbirliği ve güçbirliği yapmayı çok önemli buluyoruz.”
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