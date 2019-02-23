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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İstanbul (DHA)
23.02.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Sibel Can'ın dolandırılması davasında savcı mütalaasını değiştirdi

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Sibel Can'ın dolandırılması davasında savcı mütalaasını değiştirdi

ÜNLÜ şarkıcı Sibel Can'a ikinci el otomobilin sıfır olarak satılması davasında yeni bir gelişme yaşandı. Duruşma savcısı otomobili satan şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik hakkında beraat istediği mütalaasını değiştirdi. Gebze Gümrük Müdürlüğü'nden gelen yazı ve belgeleri dikkate aldığını belirterek mütalaasını değiştirdiğini belirten savcı, sanık Çelik hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik ile şikayetçi Sibel Can katılmazken; tarafları avukatları temsil etti.

SAVCI MÜTALAASINI DEĞİŞTİRDİ

Önceki duruşmada sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep eden savcı Enver Fatih Çimrin, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nden gelen yazı ve belgeler üzerine esas hakkındaki görüşünün değiştiğini belirtti.

Savcı değiştirdiği mütalaasında, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nün yazısına yer vererek aracın sıfırmış gibi beyan edilerek gümrükten girişinin yapıldığını, ancak daha sonra Gümrük ve Ticaret müfettişlerinin incelemesi sonucunda aracın ikinci el olduğunun anlaşıldığının tespit edildiğini belirtti. Amerika'daki şirketin de faturada aracın 2008 model olarak yazdığı, oysa sanığın aracı satarken faturayı 2009 model olarak kestiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Mütalaada, sanığın gizlenen bilgiler ve aldatmacalarla gerçeğe aykırı olarak 2008 model ve kullanılmış aracı 2009 model ve sıfır araç olduğunu söyleyerek Sibel Can'a satarak "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği anlatıldı. Savcı, sanığın TCK'nin 158 /1-h maddesi uyarınca 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas, mütaalaya katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı Çağatay Uygun ise önceki beraat yönündeki mütalaaya göre savunma hazırladıklarını belirterek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına son savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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