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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 3. Dönem SGS sonuç tarihi

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SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 3. Dönem SGS sonuç tarihi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) adaylarının girdiği SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçları için geri sayım devam ediyor. 3 dönem SGS, ekim ayında gerçekleşmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 3. Dönem SGS sonuç tarihi

TESMER-Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen SGS, bu yıl mart, haziran ve ekim olmak üzere 3 kez gerçekleşti. 12 Ekim’de gerçekleşen son SGS oturumu ardından sonuç heyecanı başladı. Peki, SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 Ekim tarihli  SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Sonuçlara erişim http://www.tesmer.org.tr/ adresi üzerinden sağlanacak. Sisteme kayıtlı olanlar T.C kimlik no ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.

SGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak İşte 3. Dönem SGS sonuç tarihi



STAJ SÜRECİYLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN SORULAR

Staja başlama sınavını kazandım ne yapmam lazım?

Sınavı kazanan adayların staj başlatabilmesi için, Mayıs, Eylül ve Ocak aylarının 1-9 arasında SSK girişinin yapılması gerekmektedir.

SMMM stajı nerede yapılır?

SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.

Staj ne zaman başlar?

Staj, staja başlama sınavını kazandıktan sonra ilgili dönemde başlatılır. Örneğin, Aralık 2016 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.05.2017, Nisan 2017 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.09.2017, Ağustos 2017 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.01.2018 tarihinde başlayacaktır.

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