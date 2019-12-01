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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İsmail SAYMAZ
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

SGK’yı yendi şimdi sıra kanserde

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
SGK’yı yendi şimdi sıra kanserde

İstanbul Maltepe’de yaşayan 68 yaşındaki İlhan Oklu, üç yıl önce akciğer kanserine yakalandı. İşçi emeklisi olan Oklu, 45 kez kemoterapi, 10 kez radyoterapi tedavisi gördü. Kanserin sıçradığı anlaşılınca Sağlık Bakanlığı’nın izniyle Ağustos 2017’den itibaren ilaç tedavisine başladı.

Dört çocuk babası Oklu’nun, 23 bin TL olan ilacı 21 günde bir alması gerekiyordu. İlacı Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamadığı için evini ve dairesini satarak tedavisine devam etti. Oklu, Avukatı Mehmet Ümit Erdem aracılığıyla SGK’ya dava açtı. İstanbul Anadolu 20’nci İş Mahkemesi, 28 Kasım’da verdiği kararda, Oklu’nun bugüne dek ödediği 134 bin 483 TL’nin faiziyle beraber ödenmesine ve ilacın tedavi bitene kadar SGK tarafından karşılanmasına karar verdi. Avukat Erdem, ilaç sayesinde Oklu’nun hayata döndüğünü belirterek, şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı’nın olumlu yazısına rağmen SGK ilacı karşılamadığı için Oklu evini satmak zorunda kaldı. Bu para da hızla tükeniyordu. Mahkemenin kararı, kendisi gibi binlerce kanser hastasına umut oldu. Bilimsel raporlara dayanan bu kararı sonrası SGK’nın acil olarak ilacı ödeme listesine alması gerekir.”

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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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