SGK’yı yendi şimdi sıra kanserde
İstanbul Maltepe’de yaşayan 68 yaşındaki İlhan Oklu, üç yıl önce akciğer kanserine yakalandı. İşçi emeklisi olan Oklu, 45 kez kemoterapi, 10 kez radyoterapi tedavisi gördü. Kanserin sıçradığı anlaşılınca Sağlık Bakanlığı’nın izniyle Ağustos 2017’den itibaren ilaç tedavisine başladı.
Dört çocuk babası Oklu’nun, 23 bin TL olan ilacı 21 günde bir alması gerekiyordu. İlacı Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamadığı için evini ve dairesini satarak tedavisine devam etti. Oklu, Avukatı Mehmet Ümit Erdem aracılığıyla SGK’ya dava açtı. İstanbul Anadolu 20’nci İş Mahkemesi, 28 Kasım’da verdiği kararda, Oklu’nun bugüne dek ödediği 134 bin 483 TL’nin faiziyle beraber ödenmesine ve ilacın tedavi bitene kadar SGK tarafından karşılanmasına karar verdi. Avukat Erdem, ilaç sayesinde Oklu’nun hayata döndüğünü belirterek, şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı’nın olumlu yazısına rağmen SGK ilacı karşılamadığı için Oklu evini satmak zorunda kaldı. Bu para da hızla tükeniyordu. Mahkemenin kararı, kendisi gibi binlerce kanser hastasına umut oldu. Bilimsel raporlara dayanan bu kararı sonrası SGK’nın acil olarak ilacı ödeme listesine alması gerekir.”
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