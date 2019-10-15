SGK SMS bilgi sistemi nedir?
SGK hizmetlerini zaman kaybetmeksizin yerine getirmek, vatandaşın mağdur olmasını engellemek, sosyal güvenlik sisteminin işleyişini ve güvenilirliğini, doğruluğunu en üst düzeyde sağlamak ve Kurumun vatandaşa verdiği hizmet sonuçlarının bildirimini kolay ve çabuklaştırmak için geliştirilen bilişim sistemi olup SMS yoluyla ilgililerin cep telefonlarına hizmet sonuçlarının bildirilmesi işlemidir.
Kurumumuzun yürüttüğü önemli faaliyetlerden olan provizyon ve aylık ödemelerde otokontrolün sağlanması, vatandaşın Kurumumuzla olan işlemlerinde SMS ile bilgilendirilmesi, vatandaş memnuniyetinin artırılması, hizmetlerin çabuklaştırılması, zaman ve iş gücü kayıplarının önlenmesi ile tebligat zorunluluğu bulunmayan yazışmalarda posta giderlerinin azaltılmasını sağlamaktır.
FAYDALARI
· Bir yönüyle e-Devletten, Mobil Devlete geçiştir.
· Sosyal güvenlik sisteminin işleyişini ve güvenilirliğini, doğruluğunu en üst düzeyde sağlamak,
· Şeffaf bir hizmet anlayışı ile vatandaş odaklı hizmet sunumunu sağlamak,
· Bilgi edinme hakkının, bürokrasi olmaksızın etkin şekilde kullanımını sağlamak,
· Hizmetlerin çabuklaştırılması, zaman ve iş gücü kayıplarının önlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak,
· Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi sağlamak,
· Kurumumuzun yürüttüğü faaliyetlerde otokontrolün sağlanması,
· Tebligat zorunluluğu bulunmayan yazışmalarda posta giderlerinin azaltılması sağlamak
SMS Sisteminden Nasıl Yararlanılır?
Kullanıcıların, SGK web sayfası E-SGK/SMS Bilgilendirme butonu altında yer alan SMS Hizmetleri için Bilgi Giriş ve Güncelleme seçeneğinden giriş yapmaları gerekmektedir.
(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-cep-telefonu-bilgisi-beyan)
İletişim ve kişisel bilgilerini SGK veri tabanına giriş yapan işveren iştirakçi ve hak sahiplerine hizmet sonuçları SMS ile ücretsiz bildirilecektir.
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