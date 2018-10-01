SGK hizmet dökümü nasıl alınır? 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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01.10.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

SGK hizmet dökümü nasıl alınır? 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama

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SGK hizmet dökümü nasıl alınır? 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama

SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtı yüz binlerce kişi tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. SGK hizmet dökümü alma işlemi E Devlet üzerinden oldukça kolay bir yolla gerçekleşiyor. Peki, SGK hizmet dökümü nasıl alınır? İşte, 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı.

SGK hizmet dökümü, sigortalıya ait prim bilgilerini içeren ayrıntılı bir evraktır. Belgeye bakılarak, hem sigortalıya ait prim sayısı hem de primin yattığı günler tespit edilebilir. SGK hizmet dökümünü E Devlet üzerinde çok basit bir şekilde alabilirsiniz. İşte, 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden kolayca erişebileceğiniz bu ekrandan, 4A, 4B ve 4C Hizmetlerine dair detayları kolayca öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu ekranı için tıklayınız

4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri;

4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi
4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri
4A Banka ve Adres Değişikliği
4A Emekli Aylığı Kesintileri
4A Emekli Aylık Bilgisi
4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
4A Emeklilik Kaydı
4A Emekli Ödeme Bilgileri
4A Hizmet Dökümü
4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

4B (Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri;

4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri
4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri
4B Banka ve Adres Değişikliği
4B Borç Durumu
4B Emekli Aylığı Kesintileri
4B Emekli Aylık Bilgisi
4B Hizmet Bilgisi
4B Ödeme Dökümü
4B Tescil Kaydı
4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
4B Emekli Aylığı Hesaplama
4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
4B Basamak Bilgisi

4C (Kamu Görevlileri) Hizmetleri;

4C Banka Değişikliği
4C Bir Aylık Maaş Tercihi
4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri
4C Emekli Aylık Bilgisi
4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
4C Tescil Kaydı
4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

Ortak Hizmetler;

GSS Borç Durumu Belgesi Sorgulama
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme
Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi
4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?
SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)

Diğer Hizmetler;

6736 Yapılandırma Sorgulama
Diş Protezi Hakkı Sorgulama
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama
SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan
Tedavi Bilgileri Sorgulama
6552 Yapılandırma Sorgulama
EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü
Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme
Hekim Bilgilendirme

4A HİZMET DÖKÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

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