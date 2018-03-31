SGK denetmeni rüşvetten tutuklandı

Bayrampaşa'da bir ayakkabı imalathanesine giden E.C Y. imalathane sahiplerine eksiklerinin olduğunu ve ceza kesmek zorunda olduğunu söyledi. E.C.Y., 2 bin Euro karşılığında ceza kesmeyeceğini, bu parayı da danışmanlık adı altında alacağını belirtti.

Bunun üzerine durumu kabul etmiş gibi yapan iş yeri, polise olayı ihbar etti. E.C.Y. 13 Şubat 2018 günü ilk maaşını almaya geldiği esnada seri numaraları alınmış paraları alıp çıktıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette, suçlamayı kabul etmeyen E.C.Y. parayı borç olarak aldığını söyledi. E.C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.