SGK borç sorgulama nasıl yapılır? Prim borcum var mı?

Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) yeni dönem 1 Nisan’da başladı. 4.5 milyona yakın kişinin geçmişten gelen 12 milyar liraya yakın borcu yeniden yapılandırılacak. Peki SGK borç sorgulama nasıl yapılır? Prim borcu nasıl görüntülenir?



GSS prim borcu sorgulama işlemi için ilk şart e Devlet şifresi edinmek. PTT’nin herhangi bir şubesinden şifreyi edinen vatandaşların https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu sorgu ekranına kendilerinden istenilen bilgileri girmesi gerekiyor. e-Devlet sistemine kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra ayrıntılı olarak GSS prim borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

ONLİNE PRİM BORCU ÖDEME



SGK prim ödemeleri, sgk.gov.tr internet sitesinden ya da bankaların internet şubesinden kredi kartı ile yapılabilmektedir. Artık Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinden (sgk.gov.tr) kredi kartınızla ya da bankamatik kartınızla SGK prim ödemelerini yapabilirsiniz. Yanı sıra, SGK prim ödemelerinizi ) kredi kartınızla ya da bankamatik kartınızla gerçekleştirebilirsiniz. GSS prim borcu sorgulama/ödeme işlemi için ilk olarak https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/ adresine girmek gerekmektedir. Adrese girdiğinizde sistem sizi otomatik olarak e-Devlet giriş ekranına yönlendirecektir. Açılan ekranda borç bilgisi döküm halinde görüntülenebilecektir.