Sezaryen doğum nedir? Sezeryan gereken durumlar nelerdir?
Sezaryen doğum, genellikle normal doğum gerçekleştiremeyecek durumda olan kadınların karşılaştığı konu oldu. Bebeğin doğum kanalında ters ilerlemesi, plasentanın erken ayrılması, çoğul gebelikler gibi durumlar, sezaryen doğumun gereklilikleri arasında yer almaktadır. Peki, sezaryen doğum nedir ve ne demektedir? İşte, birçok vatandaşın araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler
Sezeryan doğum fetüs bebek Plasenta bebeğin eşi ve membranların zarların uterus Rahim duvarlarındaki insizyon kesi ile dolması olarak tanımlanabilir pubik kemiğin 23 santimetre üzerinden yaklaşık 10 santimetrelik yatay olarak uygulanan bir kesi ile uygulanan bir operasyondur Ortalama olarak 30 45 dakika sürer sezeryan ile doğum planlanan gibi operasyondan önce yaklaşık 8 saat önce aç olmalıdır karında şişlik gaz yaratacak yiyeceklerden kaçınılmalıdır kullandığı ilaçlar konusunda hekimini bilgilendirilmelidir
Sezaryen Gereken Durumlar:
Bebeğin doğum kanalına baş ile ilerlememesi (yan makat çapraz gelmesi)
Plasenta eş kısmının rahim ağzını kapatması (Plasenta prevra)
Plasentanın erken ayrılması
Makrozomik bebek (iri bebek 4000 gramdan fazlası)
Bebeğin kafası ile gebenin leğen kemiği arasındaki uyumsuzluklar
Çoğul gebelikler
Bebekle ilgili anormallikler
Annenin daha önce rahim ile ilgili operasyon geçirmesi (myom ameliyatı vs.)
Annenin ıkınmasının riskli olduğu durumlar (bel fıtığı astım vs.)
Annede aktif herpes enfeksiyonu
Kordon sarkması, kordonun önde gelmesi.
Sezaryen Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir :
Sezaryen sonrası yaklaşık 6 saatte annenin sulu gıdalar olmasına izin verilir
Sezeryan sonrası 6-8 saatte annenin ayağa kalkmasına izin verilir
Ameliyat sonrası 48 saat anne ve bebek hastane gözetiminde tutulur
Ameliyattan sonra 24-48 saatlerde yara yerindeki bandaj açılır
Ameliyattan sonra 3. günde ayakta duş alınabilir
Taburcu olduktan bir hafta sonra doktor kontrolüne gelinmelidir
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