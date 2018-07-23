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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

Sezaryen doğum nedir? Sezeryan gereken durumlar nelerdir?

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Sezaryen doğum nedir? Sezeryan gereken durumlar nelerdir?

Sezaryen doğum, genellikle normal doğum gerçekleştiremeyecek durumda olan kadınların karşılaştığı konu oldu. Bebeğin doğum kanalında ters ilerlemesi, plasentanın erken ayrılması, çoğul gebelikler gibi durumlar, sezaryen doğumun gereklilikleri arasında yer almaktadır. Peki, sezaryen doğum nedir ve ne demektedir? İşte, birçok vatandaşın araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler

Sezeryan doğum fetüs bebek Plasenta bebeğin eşi ve membranların zarların uterus Rahim duvarlarındaki insizyon kesi ile dolması olarak tanımlanabilir pubik kemiğin 23 santimetre üzerinden yaklaşık 10 santimetrelik yatay olarak uygulanan bir kesi ile uygulanan bir operasyondur Ortalama olarak 30 45 dakika sürer sezeryan ile doğum planlanan gibi operasyondan önce yaklaşık 8 saat önce aç olmalıdır karında şişlik gaz yaratacak yiyeceklerden kaçınılmalıdır kullandığı ilaçlar konusunda hekimini bilgilendirilmelidir

Sezaryen Gereken Durumlar:

Bebeğin doğum kanalına baş ile ilerlememesi (yan makat çapraz gelmesi)
Plasenta eş kısmının rahim ağzını kapatması (Plasenta prevra)
Plasentanın erken ayrılması
Makrozomik bebek (iri bebek 4000 gramdan fazlası)
Bebeğin kafası ile gebenin leğen kemiği arasındaki uyumsuzluklar
Çoğul gebelikler
Bebekle ilgili anormallikler
Annenin daha önce rahim ile ilgili operasyon geçirmesi (myom ameliyatı vs.)
Annenin ıkınmasının riskli olduğu durumlar (bel fıtığı astım vs.)
Annede aktif herpes enfeksiyonu
Kordon sarkması, kordonun önde gelmesi.

Sezaryen Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir :

Sezaryen sonrası yaklaşık 6 saatte annenin sulu gıdalar olmasına izin verilir
Sezeryan sonrası 6-8 saatte annenin ayağa kalkmasına izin verilir
Ameliyat sonrası 48 saat anne ve bebek hastane gözetiminde tutulur
Ameliyattan sonra 24-48 saatlerde yara yerindeki bandaj açılır
Ameliyattan sonra 3. günde ayakta duş alınabilir
Taburcu olduktan bir hafta sonra doktor kontrolüne gelinmelidir

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