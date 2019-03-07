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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
07.03.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

'Seyyar' suç makineleri... Dosyaları yok artık dedirtti

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'Seyyar' suç makineleri... Dosyaları yok artık dedirtti

BURDUR’da, evden 30 bin liralık ziynet eşyası çalmakla suçlanan ve polisin çalışması sonucu yakalanıp, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hamile olan S.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yakalandıklarında, polise seyyar satıcı oldukları yalanını söyleyen şüphelilerin, toplam 111 suçtan emniyette kaydının olduğu ve çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki evden 5 Şubat’ta yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyası çalınmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin önceki gün saat 15.00 sıralarında Antalya’dan Burdur’a geldiğini belirledi. Polis, şüphelileri Armağan İlci Mahallesi Nene Hatun Caddesi’ndeki apartmandan çıkarken yakaladı.

3 TUTUKLAMA

1’i erkek, 3’ü kadın olan şüphelilerin üzerinden çok sayıda çorap çıktı. 1’i hamile olan şüpheliler, hırsızlıkla ilgilerinin olmadığını, seyyar satıcı olduklarını ve çorap satmak için apartmana girdiklerini öne sürdü. Erkek şüpheli Ö.Ö. ile S.A., S.A. ve K.Ö. polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Geç saatlere kadar süren sorgularının ardından hamile olan S.A., adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3’ü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIKMIŞ

Şüphelilerden Ö.Ö.’nün, ’evden hırsızlık’, ’resmi belgede sahtecilik’, ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ’taksirle yaralama’ suçlarından emniyette 3 kaydınınÿolduğu belirlendi. K.Ö.’nün ise ’evden hırsızlık’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 31 kaydının bulunduğu tespit edildi. S.A.’nın da ’evden hırsızlık’ ve ’konut dokunulmazlığının ihlali’ suçlarından 31 kaydının olduğu, 3 ayrı ’konut dokunulmazlığının ihlali’ suçundan ve 2 ayrı ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan ise kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı saptandı.

Adli kontrolle bırakılan hamile S.A.’nın ise ’evden hırsızlık’, ’iş yerinden ve kurumdan hırsızlık’, ’mala zarar verme’ ve ’konut dokunulmazlığının ihlali’ suçlarından 46 kaydının olduğu, ayrıca 3 ayrı ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ’kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ ve ’konut dokunulmazlığının ihlali’ suçlarından da arandığı ortaya çıktı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (07.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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