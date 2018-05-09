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    Seyyar sandıkta rapor iptal

    Mesude ERŞAN
    09.05.2018 - 00:11 | Son Güncelleme:

    Aile hekimlerinin 2 Mayıs’tan itibaren verdiği, yatağa bağlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmelerine yönelik sağlık raporları iptal edildi. Sağlık Bakanlığı yeni rapor talimatı verdi.

    Seyyar sandıkta rapor iptal24 Haziran’daki seçimlerde ilk kez hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, seyyar sandıklar vasıtasıyla oy kullanabilecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıklamasına göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evde bakım hizmeti verilen kişilerin sağlık durumlarının sağlık kurulu raporuyla sabit olduğu, eğer tespit edilememiş kişiler varsa kişilerin beyanlarıyla seyyar sandıklarda oy kullanabilecekleri belirtilmişti. YSK’nın 26 Nisan’da yayınladığı genelgeyle de seçmenden sağlık raporu istenmişti. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı 30 Nisan’da yayınladığı genelgeyle aile hekimlerinden yatağa bağımlı seçmenler için sağlık raporu düzenlemelerini talep etmişti.

    Bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kayıt altına alınmış vatandaşlar ile Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmeti alan yaklaşık 294 bin ağır engellinin isimlerini aile hekimlerine bildirdi ve 12 Mayıs mesai bitimine kadar süre verdi. Raporun mümkünse hastaların evlerinde ziyaret edilerek, değilse bir yakınının aile sağlık merkezlerine çağrılarak hazırlanacağı belirtildi.

    Aile hekimleri raporlarını hazırlarken, Sincan İlçe Seçim Kurulu, çok fazla sayıda yatağa bağımlı raporunun ulaşması üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. YSK pazar günü konuyu görüşürken, aile hekimlerinin engelli seçmenlerin aranıp yatağa bağımlı olup olmadığı araştırılmaksızın seyyar sandıklar için oy kullanabilecekleri raporu verdiğini vurguladı. Yatağa bağımlı olmadığı halde engelli seçmenlere verilen raporların geçerli olup olmadığı konusunda tereddütler oluştuğu belirtildi. Ayrıca bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı da kaydedildi.

    YATAĞA BAĞIMLILIK KRİTERİ
    Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı önceki gece ikinci bir genelge yayınlayıp şimdiye kadar verilen tüm raporları geçersiz saydı. Bakanlık yeni raporların sadece yatağa bağımlı olup, seçim sandığına gidemeyecek durumda olanlar için düzenleneceğini belirterek, aile hekimlerine 11 Mayıs mesai bitimine kadar süre verdi. Raporlar, “yatağa bağımlılığı geçicidir, en az iki ay yatağa bağımlıdır” veya “yatağa bağımlılığı kalıcıdır” şeklinde düzenlenecek.

    Etiketler: erken seçim , aile hekimi , gazetehaberleri , gündem
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