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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
11.10.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Şeytanın aklına gelmeyecek yöntem!

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Şeytanın aklına gelmeyecek yöntem!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 75 yaşındaki Bedriye Şimşek'in 107 bin liralık altın ve parasını aldı.

Alınan bilgiye göre, Turhan Bey Mahallesi'ndeki tek katlı evinde hasta oğluyla yaşayan Şimşek'i ev telefonundan arayarak kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bankadaki hesabından bir miktar parasının teröristler tarafından alındığını söyledi. Evinde bulunan tüm para ve altınların teslim edilmesi gerektiğine inanan Şimşek, 7 bin lira para ile yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın takılarını dolandırıcılara elleriyle teslim etti. 

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polisi aradı. 

Başından geçenleri gazetecilere de gözyaşları içinde anlatan Şimşek, telefonla arayan kişinin polis olduğunu ve oğlunun ile kendinin kimlik bilgilerini, hatta ev adreslerine kadar söylemesi üzerine korku yaşadığını belirtti. 

Daha sonra telefondaki kişinin tekrar arayarak yanında savcı ve hakim olduğunu söylediğini ve onlarla da görüştürdüğünü ifade eden Şimşek, "Telefonda bana 'Teyze şimdi altınlarını, paralarını bize emanet edeceksin, biz polisiz' dedi. Ben de neden onlara vereceğimi sorunca, beni koruma altına alacaklarını söylediler." diye konuştu. 

"Beni ve oğlumu cezaevine göndermekle tehdit ettiler" 

Telefondaki kişinin "telefon hep açık kalsın" şeklinde talimat verdiğini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti: 

"5 dakika arayla 'alo' demem istendi. Telefon akşama kadar açık durdu. Kapattırmadılar bana telefonu. Telefondaki kişi bana, 'şimdi savcılar gelecek. Adresini verdik. Arabayla gelen kişilere kapıyı açacaksın içeri girecekler parayı almaya. Paralarını, altınlarını vereceksin biz burada milletin malını koruyoruz. Sana biz iyilik yapıyoruz' dedi. İtiraz edince beni ve oğlumu cezaevine göndermekle tehdit ettiler. Korkudan sersemledim ve yere düşüp başımı koltuğun kenarına vurdum. Sonunda para ve altınların olduğu torbayı teslim ettim." 

Şimşek, suçluların bulunmasını ve altınlarının kendisine teslim edilmesini istedi. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2018)
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