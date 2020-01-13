Şeyma isminin anlamı nedir? Şeyma ne demek?

Şeyma ismi sıklıkla kullanılan kız isimlerinden birisidir. Uzun yıllar kullanılan isim günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Şeyma İsminin Anlamı Nedir?

Şeyma isminin anlamı değerli olan, bedeninde ben ve ya benzer bir iz bulunan kişi şeklinde açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumu isim sözlüğünde ise, çok kıymetli, değerli, bedeninde ben olan şeklinde açıklanmaktadır.

Şeyma Ne Demek?

Şeyma, çok değerli, çok kıymetli, bedeninde ben ya da iz olan demektir. Şeyma isim olarak çok kıymetli, değerli anlamlarında kullanılmaktadır.

Şeyma İsminin Karakter Özellikleri

Hayal kurmayı çok sever ve hayalperest olarak tanınır. Sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayan karmaşık bir ruh yapısına sahiptir. Sağlam bir karakteri vardır. Aynı zamanda kendisine yapılanı unutmaz ve intikam almak ister. Zekasına güvenir ve zekası ile eline aldığı işi başarı ile sonuçlandırır. Mantıklı düşünme becerisini çok iyi kullanmaktadır.

Şeyma İsmi Kur'an-ı Kerim de geçiyor mu?

Şeyma ismi Kur 'an da geçmezken, Peygamber Efendimizin sütkardeşinin ismidir. Bu nedenle de kız çocuklara sıklıkla verilen isimler arasında yer anmaktadır.