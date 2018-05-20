Seyit Onbaşı etkisi yarattı

ANKARA 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada, 18 sanığa ‘kasten adam öldürme ve darbe teşebbüsü’ suçlarında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Mahkeme verdiği kararın gerekçesini tamamladı. 273 sayfalık gerekçeli kararda şu değerlendirmeler yapıldı:



ÖKK KRİTİK ÖNEMDE

“Sözde darbe direktifleri kapsamında Semih Terzi’nin ‘Yurtta Sulh Konseyi’ isimli yasa dışı oluşum tarafından darbede en aktif rolü oynayacak olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’na (ÖKK), komutan olarak atamasının yapıldığı anlaşılmaktadır. ÖKK ve her türlü özel eğitimden geçen personelinin darbe teşebbüsü faaliyeti kapsamında kritik öneme sahip olduğu, şöyle ki; Ankara Adliyesi Ağır Ceza Mahkemeleri kapsamında darbe eylemiyle ilgili yapılan yargılamalarda Özel Kuvvetler personelinin etkin rol aldığı, örneğin TÜRKSAT baskını olarak adlandırılan dosya kapsamındaki sanıkların tamamının Özel Kuvvetler personeli oldukları, Cumhurbaşkanı’na suikast kapsamında Muğla’da yargılaması yapılan dosya kapsamındaki en üst rütbeli sanığın yine Özel Kuvvetler personeli olduğu ve hatta suikast dosyası sanığı Gökhan Şahin Sönmezateş’in suikast emrini Semih Terzi’den aldığını beyan ettiği anlaşılmıştır. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın darbe eylemi kapsamında kilit öneme sahip olduğu, savaşçı birlik olması nedeniyle darbenin belirleyici unsuru olduğu anlaşılmıştır.



Semih Terzi’nin karargâha ulaşması, tüm Türkiye’deki Özel Kuvvetler’e ait birliklere sözde darbe direktifi kapsamında emir vermesi halinde, Özel Kuvvetler personelinin topyekûn olarak kendi askerine, kendi polisine ve hatta kendi insanına karşı savaşması, bunun domino taşı etkisiyle iç savaşın çıkması ve sayısı 10 bini bulan şehidin verilmesi ihtimali doğacağı açıktır.



SEYRİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR

Şehit Ömer Halisdemir’in sözde darbe emirleri kapsamında ataması yapılan Semih Terzi’yi karargâha ulaşmadan öldürmesiyle Türkiye’nin yangın yerine dönmesini, bir anlamda darbeye karşı verilen savaşta Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı’nın düşman kuvvetlerinin birleşik filosunun en büyük gemisi olan Queen Elizabeth’i batırarak savaşın seyrini değiştirmesi dolayısıyla düşman donanmasının çöküş yaşaması gibi bir etki doğurmuştur. Tüm Türk halkının şehit Ömer Halisdemir’e minnet borcu olduğu tartışmasız bir gerçektir.”