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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER/İSTANBUL-DHA
16.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Seyirden men cezası

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Seyirden men cezası

Dolmabahçe’deki Vodafone Park’ta önceki gece Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Finali’yle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yabancı uyruklu 12 kişinin yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alındığını açıkladı. 13 Türk taraftarın da çeşitli suçlardan gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında maçın 14. dakikasında sahaya giren “Fester Abdü” adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Yahya Y. de bulunuyor.

5 YILA KADAR HAPİS

Emniyetteki ifadesinde heyecanlanıp sahaya atladığını söyleyen Abdülselam Yılmaz, “Orta sahaya koştum ve gol sevinci hareketi yaptım. Arkadaşlarım çekim yapmış, ondan haberim yok” dedi. İfadelerin ardından şüpheliler hakkında emniyette, “futbol müsabakalarında seyirden men” cezası verildi. İşlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na savcılık tarafından tekrar sorgulanan şüpheliler adli kontrol tedbirleri olan yurtdışı çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola imza atma şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanan şüpheliler serbest bırakıldı.
Sporda Şiddetin Önlenmesi Kanunu gereğince, “sahaya izinsiz girme” suçunun cezası 1 seneden 5 seneye kadar hapis cezası öngörüyor.

YouTube kanalında video yayınlayan Yılmaz, “Maç durunca anlık refleksle sahaya atladım. Planlanmamış bir hareketti. Böyle konu ile karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. Tüm Türk halkından özür diliyorum” dedi.

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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