Seyirden men cezası
Dolmabahçe’deki Vodafone Park’ta önceki gece Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Finali’yle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yabancı uyruklu 12 kişinin yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alındığını açıkladı. 13 Türk taraftarın da çeşitli suçlardan gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında maçın 14. dakikasında sahaya giren “Fester Abdü” adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Yahya Y. de bulunuyor.
5 YILA KADAR HAPİS
Emniyetteki ifadesinde heyecanlanıp sahaya atladığını söyleyen Abdülselam Yılmaz, “Orta sahaya koştum ve gol sevinci hareketi yaptım. Arkadaşlarım çekim yapmış, ondan haberim yok” dedi. İfadelerin ardından şüpheliler hakkında emniyette, “futbol müsabakalarında seyirden men” cezası verildi. İşlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na savcılık tarafından tekrar sorgulanan şüpheliler adli kontrol tedbirleri olan yurtdışı çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola imza atma şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanan şüpheliler serbest bırakıldı.
Sporda Şiddetin Önlenmesi Kanunu gereğince, “sahaya izinsiz girme” suçunun cezası 1 seneden 5 seneye kadar hapis cezası öngörüyor.
YouTube kanalında video yayınlayan Yılmaz, “Maç durunca anlık refleksle sahaya atladım. Planlanmamış bir hareketti. Böyle konu ile karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. Tüm Türk halkından özür diliyorum” dedi.
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