Seyirciyle buluştular
Milliyet Sanat dergisinin Kemer Country Club ev sahipliğinde düzenlediği ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasında dereceye giren 10 eser, önceki gün gerçekleştirilen ödül töreninin ardından sergilenmeye başlandı. Kemer Country Hotel’in önündeki çim alanda görülebilecek eserler 11 Ekim’de müzayede ile satışa sunularak gelecek yıl yarışmaya katılacak sanatçılara üretim desteği sağlanacak.
TÜRKİYE’nin 47 yıllık köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat dergisi tarafından Kemer Country Club ev sahipliğinde düzenlenen ‘Heykelde Yeni Keşifler’ sergisi açıldı. Sunuculuğunu Nefise Karatay’ın yaptığı sergi açılışına davetliler yoğun ilgi gösterirken, açılışa Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, sanatçı Bedri Baykam, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer ve Yahşi Baraz gibi çok sayıda iş, sanat, cemiyet dünyasından ünlü sima katıldı. ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışması yeni arayışları olan sanatçılar için alternatif bir kapı açmayı, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamayı, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve koleksiyoner Agah Uğur, Artsümer Galeri kurucusu Aslı Sümer, sanat yazarı ve koleksiyoner Banu Çarmıklı, küratör ve sanat yazarı Derya Yücel, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Ebru Özdemir, Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı ve Odunpazarı Modern Müze kurucusu Erol Tabanca, Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, küratör ve sanat yazarı Melike Bayık, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve koleksiyoner Meltem Demirören Oktay, Merkür Galeri kurucusu ve sanat danışmanı Sabiha Kurtulmuş ve sanatçı Seçkin Pirim’den oluşan seçiçi kurul Kemer Country Club’da bir araya gelmiş ve Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatçılar ile heykel bölümü öğrencilerinden gelen 200’e yakın eserin görsellerini ve video kayıtlarını incelemişti. Değerlendirmeler sonucunda teknoloji, iletişim, medya, toplumsal cinsiyet ve kapitalizm gibi güncel, eleştirel meselelere temas eden 10 heykel çalışması sergilenmek üzere dereceye alınmıştı. İşte bu 10 heykel, önceki akşam Kemer Country Hotel’in çim alanında düzenlenen ‘Heykelde Yeni Keşifler’ sergisi kapsamında sanatseverlere sunuldu. Eserler 11 Ekim tarihine kadar burada görülebilecek ve sonrasında düzenlenecek müzayede ile satışa sunulacak.
DERECEYE GİREREK SERGİLENEN ESERLER
‘Geçmişte Bir Gün’ - Canan Demir; ‘İmkansız İletişim’ - Ferit Yazıcı; ‘İstanbul’ - Evrim Kılıç; ‘Alo, Alo, Alo, Alo’ - Genco Gülan; ‘Koşan Atlet’ - Mahir Yılmaz; ‘D-503’- Nihal Konar Naş; ‘Balık’ - Songül Girgin; ‘Duomo’ - Tanzer Arığ; ‘İsimsiz’ - Yılmaz Bulut; ‘Sütun’ - Yasin Uysallar.
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