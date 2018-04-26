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    Seyir halindeyken cayır cayır yandı!

    DHA
    26.04.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Antalya'da, Sabri Bulut'a ait otomobil, seyir halindeyken, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. 

    Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Sabri Bulut yönetimindeki 07 SP 907 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Aracın motor bölümünden alev yükseldiğini fark eden Bulut, kaldırıma çıkarak, park etti. Çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Otomobilden yükselen alevler, bulvardaki palmiyeye de sıçradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, palmiye ise tamamen yandı.

    Etiketler: antalya , seyir halindeki araç , gündem
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