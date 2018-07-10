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    Seyir halindeki otobüste feci kavga... Yolcular çığlık çığlığa izledi

    AA
    10.07.2018 - 18:54 | Son Güncelleme:

    Antalya'da, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında çıkan kavga, araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Alınan bilgiye göre, 7 Temmuz günü özel halk otobüsüne binen yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada yolcuya karşılık vermek için şoförün yerinden kalkması üzerine, araç kendi kendine yol almaya başladı.

    Araç içinde kavga sürerken, yolculardan biri otobüsü durdurmayı başardı.

    Otobüsteki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, yolcu ile şoförün kavga anı, aracın kendi kendine ilerleyişi ve başka bir yolcunun durdurma anı yer aldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Seyir halindeki otobüste feci kavga... Yolcular çığlık çığlığa izledi
    Seyir halindeki otobüste feci kavga... Yolcular çığlık çığlığa izledi

    Etiketler: Antalya , Otobüs
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