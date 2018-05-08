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    Seyir halinde sürücüyü şoke eden olay! Bir anda torpidodan çıktı

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Otomobili ile Konya’dan memleketi Karaman’a dönmekte olan sürücü, biranda torpidodan kafasını çıkaran yılanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Soğukkanlılıkla hemen otomobilini yolun sağına çeken sürücü, itfaiyeden yardım isterken yılanı yakalamak kolay olmadı.

     

    Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobildeki yılanı çıkarmak üzere Karaman-Konya Karayolu Yollarbaşı köyü yakınlarında bekleyen sürücünün yardımına koştu. İtfaiye erlerinin otomobilde yaptıkları aramada yılan bulunamadı. Daha sonra yılanın sıcak sütün kokusunu alarak gizlendiği yerden çıkabileceği düşünülerek otomobil yol üzerinde bulunan bir tesise çekildi. Kağıt bardakla getirilen sıcak süt arabanın ön tarafına koyularak bir süre yılanın çıkması beklendi ancak yılan sütün kokusuna gelmedi.

    Seyir halinde sürücüyü şoke eden olay Bir anda torpidodan çıktı

    OTOMOBİLİN TORPİDO KISMI SÖKÜLEREK YILAN YAKALANDI

    Yılan girdiği yerden çıkmayınca otomobil Karaman’da bir oto elektrik tamircisine götürüldü. Burada usta yılanı çıkarabilmek için otomobilin torpido kısmını söktü. Torpidoda yılanın görünmesi üzerine yakalama çalışmaları başladı. Yılan yakalanmamak için adeta otomobilin torpido kısmında bir o tarafa bir bu tarafa kaçtı. Sonunda yılan kıstırılarak otomobilden çıkarıldı. Yılanın çıkarılışı sırasında bir vatandaşın korkarak “hoşt” demesi ise aracın çevresindekileri güldürdü. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye görevlileri tarafından torbaya koyulup araziye bırakılmak üzere götürüldü.

    Otomobil sürücüsü Harun Çetin, dün piknik yapmak için Yeşidere köyüne gittiklerini ve yılanın orada araca girmiş olabileceğini söyledi.

    Etiketler: gündem
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