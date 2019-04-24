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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.04.2019 - 18:12, Son Güncelleme:

Seyir halinde nişanlısıyla tartışan sürücü, felakete yol açtı: 2 Ölü

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Kastamonu’da seyir halinde iken nişanlısıyla tartıştığı öne sürülen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Seydiler ilçesi Ödemiş Mevki'inde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu’dan Ankara’ya seyir halinde olan Mehmet Hakan Peker (26) idaresindeki 06 FF 8978 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı yönden gelen ve alışveriş yaptıktan sonra köyüne dönmek isteyen Mehmet Kayıkçı yönetimindeki 37 NA 115 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kayıkçı ile Satı Mehmet Yarar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın sürücü Mehmet Hakan Peker ile yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Avukat Pakize Duvarcı da yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seyir halinde nişanlısıyla tartışan sürücü, felakete yol açtı: 2 Ölü

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybedenleri çıkaramayınca Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında Mehmet Kayıkçı ile Satı Mehmet Yarar’ın cenazeleri, sıkıştıkları yerden çıkartılarak Devrekâni Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Seyir halinde nişanlısıyla tartışan sürücü, felakete yol açtı: 2 Ölü

SEYİR HALİNDE NİŞANLISIYLA TARTIŞTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Hakan Peker ile yanında yolcu olarak bulunan Pakize Duvarcı’nın nişanlı oldukları öğrenildi. Seyir halinde iken Peker ile Duvarcı’nın bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları iddia edildi.

Seyir halinde nişanlısıyla tartışan sürücü, felakete yol açtı: 2 Ölü

Öte yandan kazada yaralanan ve alkollü olduğu öne sürülen hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Hakan Peker, Kastamonu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Seyir halinde nişanlısıyla tartışan sürücü, felakete yol açtı: 2 Ölü

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