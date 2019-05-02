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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Şevki Sözen kimdir kaç yaşında?

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Şevki Sözen kimdir kaç yaşında?

Şevki Sözen, biyografisi ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Adli Tıp alanında uzman olan Mehmet Şevki Sözen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir dönem eğitim de vermiştir. İşte, Prof. Dr. Şevki Sözen'in hayatından bazı detaylar

Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN 1963’te KAbil/AFGANİSTAN’ da doğmuştur.

İlk okul eğitimini: Ataköy İlkokulu'nda tamamladıktan sonra sırasıyla; Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversitesi, New Jersey / A.B.D. , Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü’nde tamamlamıştır.Kariyerine Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda 1987 yılında Asistan olarak başlayan Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN iş hayatına sırasıyla;

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara (1990-1991) Yedek Subay
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Adana (1991) Adli Tıp Uzmanı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1993-1994) Adli Tıp Uzmanı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1994 – 2000) Adli Tıp Doçenti
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (2000 – ) Adli Tıp Profesörü
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanı ( 2001 – 2003)

kurumlarında bulunmuş ve şu anda; İst.Üni. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D. Çapa/ İST da kariyerine devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Prof.Dr. Mehmet Şevki SÖZEN İngilizce ve Fransızca dillerini bilmekte ve Tiyatro alanına ilgi duymakta, Aile İçi Şiddet, Çocuk İstismarı ve Cinsel Saldırılar alanlarında danışmanlık yapmaktır.

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