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ANKARA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Şevket Çoruh’a soruşturma: Ben yazmadım

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Şevket Çoruh’a soruşturma: Ben yazmadım

SANATÇI Şevket Çoruh hakkında Elazığ depremi ile ilgili mesaj nedeniyle soruşturma başlatılırken paylaşımın kendi hesabından yapılıp yapılmadığı soruşturmayla belirlenecek.

Elazığ depremi ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarında “provokatif” paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla aralarında sanatçılar Berna Laçin ve Şevket Çoruh’un da olduğu 50 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, TBMM’yi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama”dan soruşturma başlatılmıştı.

SADECE ‘GEÇMİŞ OLSUN’ YAZDIM

Soruşturma dosyasında Çoruh’un isminin yer alması dün sosyal medyada tartışma yarattı. Çoruh ise T24 sitesine yaptığı açıklamada depremin ardından, “Geçmiş olsun Elazığ” mesajı haricinde bir paylaşım yapmadığını söyledi.

Yetkililer ise Şevket Çoruh ismiyle Facebook’ta açılan bir hesapta, “Kızılay’ın 2019’da vatandaşlardan topladığı bağış tutarı 828 milyon TL. Devlet 2019’da 3.7 milyar deprem vergisi amacıyla ÖİV toplamış... Ama Elazığ’da deprem olduğunda bakanın açıklaması: “Her şeyi devletten beklememek lazım” –Siz ne işe yararsınız?” paylaşımı bulunduğunu belirtti. Yetkililer “Soruşturma kapsamında bu hesabın Şevket Çoruh’a ait olup olmadığı tespit edilecek” dedi.

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