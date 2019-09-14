Şevket Çoruh kimdir, Şevket Çoruh kaç yaşında?
Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh'un hayatına dair bilgiler sanatçının sevenleri tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokak'lar dizisinde hayran kitlesini arttıran oyuncu kariyerinde hangi başarılara imza attı? İşte Şevket Çoruh kimdir sorusunun cevabı
Kanal D’nin izlenme rekoru kıran uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da canlandırdığı Mesut rolü ile birçok kişi tarafından sevilen Şevket Çoruh kimdir? kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kiminle evli, çocuğu var mı? Tüm bu sorularınıza haberimizden yanıt bulabilirsiniz.
Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.
Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe’de büyümüştür.
Aslen Artvin’lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.
İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da Taşmektep İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.
Esas tanınması bir Internet firmasının reklamlarında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle oldu. Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.
1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur.
2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle tanınır.
Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.
2011 yılında “Cave Man” (Mağara adamı) tek kişilik komedi oyununda oynadı.
Ödülleri :
2004 - 23. İstanbul Film Festivalinde “İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.
2003 - Sinema Yazarları Derneğinden 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri “İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.
2003 - 11. ÇASOD’dan“İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.
Filmleri :
2011 - Anadolu Kartalları
2010 - Çakallarla Dans
2010 - Anı Yaşamak
2009 - Sonsuz
2008 - Usta
2004 - Eğreti Gelin
2004 - Anlat İstanbul
2003 - İnşaat
Oynadığı Bazı Dizi Filmler :
2008 - Komedi Dükkanı 25.Bölüm
2006 - Arka Sokaklar
2006 - Gönül Kudret
2005 - Savcının Karısı
2005 - Canın Sağolsun
2003 - Sultan Makamı
2002 - Azad
1999 - Yılan Hikayesi
1998 - Affet Bizi Hocam
1996 - Köşe Kapmaca
1996 - Sevda Kondu
1995 - Çiçek Taksi
Oynadığı Bazı Televizyon Filmleri:
2004 - Kayıp Aşklar
2004 - Bir Aşk Hikayesi
2004 - Gülizar
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