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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Şevket Çoruh kimdir, Şevket Çoruh kaç yaşında?

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Şevket Çoruh kimdir, Şevket Çoruh kaç yaşında?

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh'un hayatına dair bilgiler sanatçının sevenleri tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokak'lar dizisinde hayran kitlesini arttıran oyuncu kariyerinde hangi başarılara imza attı? İşte Şevket Çoruh kimdir sorusunun cevabı

Kanal D’nin izlenme rekoru kıran uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da canlandırdığı Mesut rolü ile birçok kişi tarafından sevilen Şevket Çoruh kimdir? kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kiminle evli, çocuğu var mı? Tüm bu sorularınıza haberimizden yanıt bulabilirsiniz.
Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.

Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe’de büyümüştür.

Aslen Artvin’lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da Taşmektep İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

Esas tanınması bir Internet firmasının reklamlarında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle oldu. Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur.

2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle tanınır.

Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.

2011 yılında “Cave Man” (Mağara adamı) tek kişilik komedi oyununda oynadı.

Ödülleri :

2004 - 23. İstanbul Film Festivalinde “İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.

2003 - Sinema Yazarları Derneğinden 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri “İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.

2003 - 11. ÇASOD’dan“İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.

Filmleri :

2011 - Anadolu Kartalları

2010 - Çakallarla Dans

2010 - Anı Yaşamak

2009 - Sonsuz

2008 - Usta

2004 - Eğreti Gelin

2004 - Anlat İstanbul

2003 - İnşaat

Oynadığı Bazı Dizi Filmler :

2008 - Komedi Dükkanı 25.Bölüm

2006 - Arka Sokaklar

2006 - Gönül Kudret

2005 - Savcının Karısı

2005 - Canın Sağolsun

2003 - Sultan Makamı

2002 - Azad

1999 - Yılan Hikayesi

1998 - Affet Bizi Hocam

1996 - Köşe Kapmaca

1996 - Sevda Kondu

1995 - Çiçek Taksi

Oynadığı Bazı Televizyon Filmleri:

2004 - Kayıp Aşklar

2004 - Bir Aşk Hikayesi

2004 - Gülizar

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