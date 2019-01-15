Sevk belgesi (sülüs) nasıl alınır?
Celp yerlerinin belli olması ardından en çok araştırılan konulardan biri de sevk belgesinin (sülüs) nasıl alınacağı oldu. Online sistem üzerinden görüntülenen sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alıyor. Peki, sevk belgesi nasıl alınır?
Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi denmektedir. Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgele, E-devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.
SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?
Sevk başlangıç tarihi , askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir.. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.
99/1 DÖNEMİNDE SEVKE TABİ YÜKÜMLÜLERİN BİLMESİ GEREKENLER
a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 15 Ocak-01 Şubat, (2) e-devlet üzerinden 15 Ocak-31 Ocak tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart-14 Mart 2019, (2) e-devlet üzerinden 01 Mart 13 Mart tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.
5-) Şubat 2019 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 01 Şubat 2019 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 14 Mart 2019 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.
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